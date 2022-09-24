Bakan Yanık, Malatya'da

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya'ya gelerek ziyaretlerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte partisinin Malatya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yanık'ın ziyaretinde, milletvekilleri ve daire müdürleri de bulundu. Bakan Yanık, daha sonra Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Yanık, ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a ziyarette bulundu. Malatya hakkında bilgilendirmeler yapılan Bakan Yanık'ın ziyaretleri sürüyor. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-24 15:28:27



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