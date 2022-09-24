Bakan Yanık, Malatya'da (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık, Malatya'da (2)

DHA

Bakan Yanık, Malatya'da (2)


'MALATYA'YA 5 AİLE DESTEK MERKEZİ KURACAĞIZ'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Yanık, huzur evinde kalanlar ile bir araya gelerek, sohbet etti. Ziyaret sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Yanık, Malatya'da, güne bir şehit haberiyle girdiklerini belirterek, "O yüzden buruk bir program oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyorum" dedi.
Bakan Derya Yanık, gerek belediyeler gerek valilikle aldıkları brifingler çerçevesinde şehrin genel değerlendirmesini yaptıklarını kaydederek, "Bunun yanında Bakanlığımızın hizmetlerini yerinde inceleme noktasında çalışma arkadaşlarımızla görüştük. Bakanlığımızın önümüzdeki süreçteki çalışmalarını planlamak ve değerlendirmek noktasında son derece verimli bir çalışma oldu. Malatya hepimiz için son derece önemli bir şehir. Malatya özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde eskiden beri ekonomisiyle, insan kaynağıyla, ticari hacmiyle ve terörün en şiddetli olduğu zamanlarda teröre geçit vermeyen kimliğiyle bölgenin sigorta illerinden birisi. Hizmetlerimizi planlarken, şehrin ihtiyaçlarına uygun şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzdeki süreçte Malatya´ya 5 adet Aile Destek Merkezi (ADEM) kuracağız. Hızlı bir biçimde yerelde vatandaşlarımızın özellikle kadın ve çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Arkadaşlarımız hızlıca hangi bölgelerde, nüfusa göre nasıl olacağı noktasında planlamalarını yapacaklar ve inşallah seri bir biçimde de ADEM´lerimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yine öbür taraftan çocuk evlerimiz ve huzurevlerimizle alakalı ihtiyaç planlamalarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımızı inşallah önümüzdeki süreçte hızlı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Malatya hem ticari hem insan kaynağı hem bölgedeki ağırlığı hem de üniversitelerin varlığı sebebiyle oldukça etkin bir şehir. Malatya´nın bu birikimine, bu kıymetine uygun, şanına yakışır şekilde hizmetlerimizi hızlıca hayata geçireceğiz. Malatya bizi sever, AK Partiyi sever, biz Malatya´yı severiz. O yüzden milletimizin bu teveccühünü karşılıksız bırakmayacak şekilde AK Parti hükümeti olarak, bütün bakanlıklar olarak, biz de dahil olmak üzere, Malatya´mıza en iyi şekilde nasıl hizmet edebiliriz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Zaten Malatya siyaseti bu anlamda yerel dinamikleri, yerel ihtiyaçları aralıksız takip eder. Sayın Bakanımız, Sayın Başkanımız, Sayın Vekillerimizin her birisi ayrı ayrı son derece nabzı yakından tutar, ihtiyaçları yakından takip eder, her an vatandaşımızla iç içedir. Dolayısıyla biz de bakanlıklar olarak vekillerimizle çok yakın temas içinde, iş birliği içinde her ilimizle alakalı çalışmalarımızı planlıyoruz ve çalışmalara devam ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-09-24 20:07:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evleri sakinlerini ziyaret etti:
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Malatya'da huzurevi ve çocuk evleri ...
Bakan Yanık, Malatya'da
YEREL HABERLER Bakan Yanık, Malatya'da
Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Şehit Piyade Üsteğmen Erkuş, memleketi Malatya'da son ...
Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş, Malatya'da ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Malatya'da ...
Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi
YEREL HABERLER Şehit Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un Malatya'daki ...
Malatya'ya şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Malatya'ya şehit ateşi düştü
Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malatya'da kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına ...
Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonlarında 4 zanlı ...
Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama
Malatya Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Malatya Ticaret Borsası
Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Malatya'da yıldırım isabet eden ahırdaki 5 büyükbaş ...
Malatya'da 13 su kaynağına 2,5 milyon yavru sazan bırakıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 13 su kaynağına 2,5 milyon yavru sazan ...
Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı
YEREL HABERLER Karakaya Barajı'na 300 bin balık yavrusu bırakıldı
Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi
YEREL HABERLER Malatya'da çalınan akülü tekerlekli sandalye polis ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.