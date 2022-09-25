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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, TIR ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Kayseri kara yolunda meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen TIR ile hafif ticari araç Muratlı Mahallesi yakınlarında bilinmeyen nedenle kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede araçta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanın 1 kişi ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-25 09:14:37



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