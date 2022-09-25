Malatya'da uyuşturucu ticaretine 5 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA,(DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Adreslerdeki aramalarda 13 bin 986 hap ile 120 gram kokain ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-25 15:14:35



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