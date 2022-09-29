Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 tutuklama

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda; 4 bin 472 uyuşturucu hap, 65 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 20 TL ele geçirdi. Gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-29 12:58:28



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