Malatya'da husumetliler arasında silahlı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gedik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda taraflardan biri, av tüfeğiyle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ramazan E. ve Yasin D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan 5 şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-09-30 21:52:51



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