Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hekimhan-Arguvan karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Erdal K. yönetimindeki 44 AR 232 plakalı otomobil, Mehmet Ç. idaresindeki 44 FZ 582 kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştığı araçtan itfaiye erleri tarafından çıkarılarak, sağlık ekiplerince Hekimhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Zekine Takmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Zekine Takmaz'ın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-10-02 21:22:49
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