Baca tamiri yaparken elektrik akımına kapılan işçi, itfaiye merdiveniyle indirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, tekstil fabrikasının baca tamirini yaparken elektrik akımına kapılarak yaralanan işçi Taner Bozkuş, iftaiye merdiveni ile indirilerek hastaneye götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısında baca tamiri yapmaya başlayan Taner Bozkuş, elektrik akımına kapıldı. Bulunduğu yere yığılan Bozkuş'u görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen itfaiye erleri, yaralı Bozkuş'u, çatıdan indirip sağlık ekiplerine teslim etti. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Bozkuş'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-04 17:04:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.