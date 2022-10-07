Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 7 tutuklama

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Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, bazı adreslere operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 6 kilo 375 gram skunk, 1 kilo 54 gram sentetik kannabinoid, 302 sentetik ecza hap, 51,18 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 10 şüpheli de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 3 şüphelinin de işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-07 11:12:38



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