Otobüse emanet bırakılan koliden 11 kilo esrar çıktı

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MALATYA, (DHA)MALATYA'da, yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolinin içinde 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin girişinde oluşturdukları uygulama noktasında otobüsü durdurup arama yaptı. Diyarbakır'dan yola çıkan yolcu otobüsüne emanet olarak verilen kolide, 11 kilo 855 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, uyuşturucuya el koyarken, emanete veren kişinin yakalanması için Diyarbakır'da çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-08 16:39:21



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