Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu, icazet almaya da Amerika'ya gidiyor (2)

"ALTIN GÜNÜ YAPAR GİBİ MASADA TOPLANIYORLAR"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Malatya'daki temasları kapsamında, AK Parti Malatya İl Teşkilatı'nca Nikah Sarayı'nda düzenlenen 'AK Parti Malatya Teşkilatı Vefa Buluşması' programına katıldı. Programda konuşan Oktay, rekor oy oranlarıyla AK davaya en güçlü desteği veren kalelerinden Malatya'da, partilerinin tüm emektarlarıyla, bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, "Her yaştan neferiyle, bu yola gönlünü koyan milyonlarla adalet ve kalkınma hareketinin bir mensubu olmaktan bahtiyarım" dedi.

'TÜRKİYE´NİN KAYIP BİR DAKİKASININ BİLE OLMADIĞINI GÖREBİLİRİZ'

Oktay, genel merkezlerinin '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programı kapsamında "Sizlerin gücünü, enerjisini, duasını almaya geldim. Her alanda güçlenen; bölgesinde lider Türkiye için gece gündüz demeden çalışırken, Malatya´nın desteğini yanımızda hissediyoruz. Her gün yeni bir müjdeyle, yeni bir projeyle ve kazanımla milletimizin karşısına çıkıyoruz 'Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik' diyerek durmaksızın çalışan Cumhurbaşkanımızın sadece geçtiğimiz bir aylık ajandasına baktığımızda, Türkiye´nin kayıp bir dakikasının bile olmadığını görebiliriz. Geçtiğimiz bir ay içinde Balıkesir ve Sakarya'da toplu açılışlar, Ankara Etlik Şehir Hastanesi, İstanbul Pendik-Sabiha Gökçen Metro hattı ve 105 yeni yurt binası gibi mega hizmetleri milletimizle buluşturduk. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini başlattık. Cumhurbaşkanımız uluslararası arenada lider rolümüzü; BM Genel Kurulu´ndan Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi´ne; Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi´nden Asya´da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı´na ilkeli ve öncü duruşuyla perçinledi" diyen Oktay, "İnşallah önümüzdeki hafta Malatya´ya gelerek eser odaklı siyasetimizde yeni sayfalar açacak. AK Parti Malatya Teşkilatı tüm mensuplarıyla; şu anda görevde olsun ya da olmasın tüm neferleriyle dimdik ayakta" diye konuştu.

'YOLUMUZU KESMEYE ÇALIŞANLARA İNAT HER GÜN YENİ BİR PROJENİN AÇILIŞ SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ'

Malatya'nın omuz omuza, 2023´e yürüdüğünü ifade eden Oktay, "Yeni rekorlara gidiyor. Bu yürüyüş vefa dolu, inanç dolu, kardeşlik dolu. Allah Malatya´nın bu örnek duruşunu; bu birlik beraberliği daim etsin. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda güçlü şekilde girme yönünde 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Türkiye´nin ilerleyişine takoz olmak isteyenlere en güçlü cevabı Malatya´dan, Malatyalılarla veriyoruz. İşte Malatya´nın dört bir yanında AK Parti döneminde yapılmış yollar, hastaneler, millet bahçeleri, TOKİ konutları, Malatya Stadyumu ve KYK yurtlarını görüyoruz. Bereketin şehri Malatya´da sadece geçen yıl çiftçilerimize verilen tarımsal destekler 221 milyon lira... Tarım ürünlerin ihracatı 37,8 milyon dolar... Malatya ve Elazığ´da meydana gelen depremden sonra insanımızın yaralarını sarmak için hemen çalışmalarımızı başlatmıştık; şahit misiniz? Bu afet yönetiminde ne kadar seri ve etkili çalışma yapabildiğimizi gördünüz. Ardından 4 bin 618 konutu depremden etkilenen Malatyalı kardeşlerimize sağladık. Rabbim bir daha bu güzel şehre afet yaşatmasın. Malatyalılar varken bizim yolumuzu kim kesebilir? Yolumuzu kesmeye çalışanlara inat her gün yeni bir projenin açılış sevincini yaşıyoruz. Diğer taraftan en gelişmiş ekonomiler dahi açıkça yükselen enflasyon ve resesyon sinyalleri veriyor" şeklinde konuştu.

'İSTİHDAMDA TARİHİMİZİN EN YÜKSEK SEVİYESİ OLAN 31 MİLYONA ULAŞTIK'

Avrupa başta olmak üzere tüm dünya enerji arz güvenliği noktasında sert geçecek kış ayları öncesi karalar bağlamış durumda olduğunu belirterek, "Biz ise Türkiye olarak hem ekonomik badirelere karşı geliştirdiğimiz mekanizmalar hem de yerli kaynaklarımız yoluyla kendi çözüm mekanizmamızı harekete geçirmiş durumdayız. Avrupa ülkeleri vatandaşına çok sık duş almayın, battaniyeyle oturun diye uyarılarda bulunurken biz önlemlerimizi çoktan aldık, 100 liralık bir doğalgaz faturasının 80 lirasını devlet olarak biz karşılıyoruz. Enflasyonla mücadelemizi sürdürürken, hayat pahalılığının yol açtığı zorlukları telafi edecek adımları da birer birer atıyoruz. İstihdamda tarihimizin en yüksek seviyesi olan 31 milyona ulaştık. İhracatta da her ay rekorlar kırıyoruz. 2023 bütçe kanun taslağımızı vatandaşımızı küresel belirsizliklerden ve risklerden koruyacak, her kesimden insanımızı kollayacak şekilde adil ve sosyal bir anlayışla hazırlamış durumdayız. Önümüzdeki hafta inşallah bütçemiz bağlanacak ve Cumhurbaşkanımızca Türkiye Büyük Millet Meclisi´ne sunulacak. İstihdam odaklı ekonomi programımız ile insanımızın işini, aşını ve geleceğini güvence altına alıyoruz. Salgınla birlikte hâlihazırda zaten yara almış bir ekonomik düzende, Rusya-Ukrayna savaşının körüklediği böyle bir belirsizlik ortamında her şeye rağmen Türkiye dengesinde gitmek her yiğidin harcı değil... Bugüne kadar aştığımız badireler, katettiğimiz mesafe ve taviz vermeden geldiğimiz noktaya da kolay gelmedik. Yine zorlukları geride bırakacak, milletimizi feraha çıkaracak olan bizleriz, daha iyisi sadece AK Partiyle, Cumhur İttifakıyla mümkündür. Yeni bütçemizle aksaklıkları azaltıp kazanımları artırarak daha müreffeh imkânları milletimize sunuyor olacağız" ifadelerini kullandı.

'6+1´LİK O MASANIN BÜTÜN MERAMI, TÜRKİYE´Yİ SAĞDA SOLDA ŞİKÂYET ETMEK Mİ?'

Oktay, kalkınma hamleleriyle kaliteyi yakaladıklarını ve vizyonu siyasette de aynı şekilde uygulayan bir parti olduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da en iyi sizler biliyorsunuz değil mi? Cumhur ittifakı olarak yerli, milli ve vatandaş odaklı siyasetin merkezi konumundayız. Ancak ne yazık ki karşımızda riyadan, çarpıtmadan ve karalamadan beslenen bir muhalefet güruhu var. Altın günü yapar gibi bir masa etrafında buluşup anlaşamadan, bir sonuca varamadan; daha adaylarını bile belirleyemeden kalkıyorlar. Bu suni masada oturanlar daha önce aynı kaldırımda dahi yürümemiş ayrı ayrı fraksiyonlar. Fikir birliğine varmaları zaten uzak ihtimal, ülkenin geleceği için söyleyecek sözleri olmasını ise hiç beklemiyoruz... Bunları birleştiren HDP/PKK yandaşlıkları mı? Yoksa dışardan emir almaya açık tutumları mı? Önce bunu bir açıklasınlar insanımıza. İşte Kılıçdaroğlu ABD'de turistik gezi yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun hiç ABD´nin Yunanistan'ı Ege'de kışkırtan tavrını sorduğunu, sorguladığını gördünüz mü? Bir kez olsun dönüp ABD´li ağabeylerine; Güney Kıbrıs Rum Kesimine silah ambargosunu niye kaldırdınız diye sorabilmiş mi? Bir ara da oturup Büyükelçilerine mektup yazıyordu, cevap gelmeyince kalkıp gideyim demiş herhalde. Sen bu milletin milli çizgisini savunamayacaksan ne geziyorsun ABD´de. 6+1´lik o masanın bütün meramı, Türkiye´yi sağda solda şikâyet etmek mi? Milletimizin iradesini böyle boş bir zihniyet temsil edebilir mi? Bir diğeri çıkıyor 'hani nerde Karadeniz gazı?' yok öyle bir şey diyor. FETÖ'nün, PKK'nın gözlüğüyle bakan bu 6+1´lik masa görmese de milletimiz görüyor. TPAO´nun Filyos'ta nasıl hummalı bir çalışma yürüttüğünü bu millet yakından takip ediyor. 16 inçlik doğal gazın taşınacağı ana boru hattının 140 kilometresi tamamlandı. Yaklaşık 20-25 km´lik bir kısım kaldı. Denizde 30 gemimiz 2 bin 500 çalışanıyla emek veriyor. Karada çalışanların sayısı 5 bin 500 civarında, toplamda 8 bin insanımız, Karadeniz gazını çıkarmak için aralıksız çalışıyor. Biz bu kahraman ekibin emeklerini 6+1'lik masaya yedirir miyiz? Bu emekler karşılık bulacak ve Karadeniz gazını milletimizle buluşturacağız. İçerden dışardan birilerinin gazına gelip de hidrokarbon çalışmalarına çamur atmaya çalışanları o zaman göreceğiz. Puti'nin bile Türkiye'yi doğalgaz enerji üssü haline getirmeyi konuştuğu bir ortamda içerideki 6'ı masanın üyeleri kısa bir sürede vatandaşlarla buluşacak gazı inkâr ededursunlar. Biz çalışmaya devam ediyoruz."

'RECEP TAYYİP ERDOĞAN´A İNANMIŞ, GÖNÜL VERMİŞ HERKES BU DAVAYA DÂHİLDİR'

21'inci kuruluş yılında AK Parti tüm zamanların, tüm kuşakların partisi olduğunu ifade eden Oktay, "Her birinizin AK Parti´nin birer neferi olarak gururla anlatacağınız başarı hikâyelerimiz var. Hamdolsun savunma, ihracat, enerji ve turizm gibi pek çok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak; Cumhurbaşkanımız liderliğinde bizlere nasip oldu. Bu başarılarımızın hikâyesi kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, ana kademesiyle bir an bile durmadan tüm Malatya´ya ulaşması lazım. Yönetim kurulunda, mahalle teşkilatında kâğıt üzerinde görevi olan olmayan, Recep Tayyip Erdoğan´a inanmış, gönül vermiş herkes bu davaya dâhildir. Kimseyi dışarda görmüyoruz, göremeyiz. Sıfatımız ne olursa olsun hepimiz öncelikle bu davanın bir neferiyiz. Eskisiyle yenisiyle teşkilatta birlik ve beraberlik her şeyden önemlidir. Başardıklarımızı dayanışmamız ve bu kutlu yolda yaptığımız özverilere, fedakârlıklara borçluyuz. Bunları unutmadan Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılında Malatya'ya yeni rekorlar hediye etmek için hep beraber çalışalım. Birlik ve beraberlik içinde sunduğunuz katma değere her türlü desteği vereceğimizin, sözünü de ben buradan bir kez daha sizlere veriyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)Taha AYHAN/MALATYA (DHA)DHA-Politika Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-14 20:21:14



