Kerem Kınık: Suriye'de briket evler kurduk, Ukrayna'da barınma sistemleri kuruyoruz

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRK Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, şu ana kadar barınak üniteleriyle beraber Suriye'ye 2 bin civarında briket ev kurduklarını, Ukrayna'da yerlerinden edilmiş insanlara yönelik de barınma sistemleri kurmaya başladıklarını ifade etti.

Malatya'da vagon fabrikasının bulunduğu araziyi Özelleştirme İdaresi'nden satın alan Türk Kızılay, burayı 21 milyon dolarlık yatırımla dünyanın en büyük afet barınma ünitesi üretim merkezi haline getirdi. Tamamlandığında yatırımın toplam büyüklüğü 40 milyon doları aşacak. Toplam 37 bin metrekare büyüklüğünde kapalı alana sahip tesiste yapılan üretimin tamamı uluslararası kuruluşlara satılıyor. Türkiye'de olası bir afet durumunda ise ürünler, afet bölgelerine gönderilecek. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak Kızılay Malatya Üretim Üssü´nü basın mensuplarına tanıttı.

'KIZILAY MODÜLER YAPI SİSTEMLERİ ÜRETİYOR'

Kınık, Kızılay'ın Malatya üretim üssü olduğunu kaydederek, şunları kaydetti:

"Burada Kızılay Sistem Yapı dışında Kızılay Lojistik ve Kızılay Çadır Tekstili´nde kapasiteleri çok yakında olacak inşallah onlar da burada faaliyete geçmiş olacaklar. İçinde bulunduğumuz binanın lokasyonunun yakınlarında 1978 yılında kurulmuş bir vagon fabrikası vardı. Malatyalılar, bölgedeki insanlar bölgedeki bu vagon fabrikasının hikayesini çok iyi bilirler. Bir türlü faaliyete geçememişti. Farklı amaçlarla kullanılmıştı ama en sonunda yangınlar, depremler çok değişik sebeplerle maalesef harap oldu ama onun yerine bu yeni bina yeni fabrika yükseldi. Burada ne yapıyoruz? Burada Kızılay modüler yapı sistemleri üretiyor. Ön üretimli prefabrik, yapı sistemleri üretiyor, hafif çelik malzemeyle ve farklı malzemelerle kompozitinden ahşabına panel saçlarına kadar çok farklı ürünlerle birleştirilmiş barınma sistemleri üretiyor. Burası yaklaşık yılda 1 milyon metrekare hafif çelik kapalı alan üretme kapasitesine sahip. 6570 bin civarında, yılda konteyner tipi yaşam ünitesi ve barınak ünitesi üretme kapasitesine sahip. Burası üç vardiya, günlük 200 konteyner tipi yaşam ünitesi üretebilir durumda. Burası Kızılay'ımızın Çadır ve tekstil fabrikasının geleneksel olarak üretmiş olduğu afetlerdeki ihtiyacımız olan barınma noktasındaki ihtiyacımız olan çadırın yanına bir sonraki aşaması olan konteynır veya yaşanabilir modüler üretmek maksadıyla kuruldu. Şu ana kadar neler yaptık? Öncelikle Kızılay´ımızın kendi ihtiyaç duymuş olduğu ürünleri üretmeye çalışıyoruz. Mesela kan merkezlerimizi, şehirlerimizin merkezinde bulunan kan ürünlerimizi burada üretiyoruz."

'SIRTLARINI ARTIK BİR DUVARA YASLAYABİLİYORLAR'

Kınık, Kızılay'ın ikinci el kullanılmış tekstillerin geri dönüşüm kutularını burada imal ettiklerini ifade ederek, "Bunun dışında Suriye yanı başımızdaki komşumuz çok ciddi bir dramla karşı karşıya ve milyonlarca insan derme çatma kamplarda yaşıyor ve 10 yılı aşkındır bu kamplarda yaşayan insanlar Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla briket evler projeleriyle sırtlarını artık bir duvara yaslayabiliyorlar. Biz bu briket evlerin yanında başka bir şey daha üretiyoruz. Bu da aslında barınak üretimlerimiz. Biraz önce gördüğünüz bu yerleşim birimi burada üretilen bu prefabrik ürünleriyle beraber insani bir yapıya kavuşmuş oldu. Şu ana kadar görmüş olduğunuz bu barınak üniteleriyle beraber Suriye´ye 2 bin civarında kurduk 2 bin aile. Bunları Birleşmiş Milletler´e, uluslararası göç örgütüne, uluslararası büyük sivil toplum kuruluşlarına finansmanını onlar sağlıyor, bu finansmanla bunları üretiyoruz ve kurulumlarını gerçekleştiriyoruz. Sadece yanı başımızdaki komşumuz değil, yine büyük bir dramı yaşayan Ukrayna´da yerlerinden edilmiş insanlara yönelik barınma sistemleri kuruyoruz. Mesela bunlar Ukrayna Lviv'de kurmuş olduğumuz iç mülteci kampları. Bunun dışında özellikle hızlı kurulan ve inovatif ürünlerimizden olan bazı çözümlerimiz de var. Örneğin bunlar Milli Eğitim Bakanlığımıza yapmış olduğumuz anaokullarımız. Şu ana kadar 35 okulumuzun bünyesinde çocuklarımıza anaokulu kazandırdık. Bunun dışında özellikle afetlerden hemen sonra yapılan konutlar noktasında burası çözüm sağlıyor. Bu ürünlerimiz Bingöl Karlıova'da son Elazığ-Bingöl depreminden sonra evleri hasarlanan-yıkılan insanlara yönelik yapmış olduğumuz TOKİ´ye yapmış olduğumuz evler. 90 tane burada ev inşa ettik ve teslim ettik. Bu da yine hızlı bir şekilde ürettiğimiz ve yüksek dayanıklılıkta yüksek yalıtımda-nitelikteki yaşam alanlarından bir diğeri. Yine gurur duyduğumuz işlerden bir tanesi şu anda doğal gaz çıkarılan Zonguldak Filyos'taki büyük tesissin işçi şantiyelerine kurduk. Kızılay Lojistik Şirketimizde denizin altına döşenen boruların nakliyesini gerçekleştiriyor, dolayısıyla bu büyük işlere Kızılay olarak büyük bir paydamız var" diye konuştu.

'DÜNYADA YEGANE FABRİKALARDAN BİRİSİDİR'

Kızılay'ın 154 yıldır insanlara barınma temelli çözümler sunmaya çalıştığını belirten Kınık, sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle savaşlarda, afetlerde yaralanan insanlara yönelik çözümleri var. Bugün burada bu çözümleri daha yenilikçi ArGe'ye, imitasyona dayanan modellerle daha uygun ekonomik şartlarda daha hızlı kurulumlu ve daha nitelikte yapmak için sürekli bir Ar-Ge çalışması yapıyoruz. ArGe merkezimiz var ve bu ürettiğimiz ürünlerin her birinde bu bahsettiğim ArGe dokunuşları var. Örneğin bu arkada görmüş olduğunuz modüler sistemler 21 modülden oluşuyor ve 2,5 kamyonla taşınabiliyor. Özellikle barınma sistemlerinde lojistik ArGe´si çok çok önemlidir. Kızılay olarak biz bu konuyla ilgili çok ciddi bir ArGe çalışması yaptık. Standart 21 metrekarelik konteynerlerimizi demonte ediyoruz ve bunları 10 tane konteyneri mutfak ve WC üniteleri ayrı bir modül olmak üzere şurada gördüğünüz yaşam üniteleri ayrı bir modül olmak üzere 10 konteyneri 2 tane kamyonla taşıyabiliyoruz ve bir taraftan da lojistik maliyetlerimizi düşüren karbon ayak izimizi de azaltan bir üretim yapıyoruz. Bulunduğumuz bu alanda yeşil üretim yapıyoruz ve bu yeşil üretim sertifikasıyla bu ürünlerimizi üretmeye çalışıyoruz. Çalışanlarımızın işçi sağlığı ve iş güvenliği noktasındaki tedbirleri en üst seviyede alınmış noktada Buradaki görmüş olduğunuz bütün makinalarımızın tamamı ful otomasyonlu makinalar ve bu makinaların tamamı mühendis arkadaşlarımızın Türkiye´deki makine üreticileri ile birlikte tasarlamış olduğu makineler. Bu makineler üretim sistemleri yerli yazılımlarla gerçekleştirilmiş durumda. Bizim kurumsal kaynak modülleri ile entegre bir şekilde çalışmaktadır. Makinelerimiz boyama sistemleri örneğin insan sağlığını etkileyecek yerlerde robotik akışlarla gerçekleştiriliyor. Boyamamızın ömrünü artıran sistemler kullanıyoruz. Teknik anlamda bu makine dünyadaki en ileri en yenilikçi çözümlerle oluşmuş afet barınma sistemleri noktasında da dünyada yegane fabrikalardan birisidir."

'EKONOMİYE DE CİDDİ BİR KATKI SAĞLIYORUZ'

Şu an fabrikada 200 personelin çalıştığını kaydeden Kınık, "Fabrikamız tam kapasite faaliyete geçtiğinde 1000 arkadaşımız çalışacak bu Kızılay üretim üssümüzde. 100 aile buradan ekmek yiyecek. Milli ekonomiye ciddi katkımız var. Çin´den ithal edilen ürünler vardı daha önceleri. Bunları artık burada üretiyoruz. İthal ikame yerli ve milli bir ürün üretmiş oluyoruz. Diğer taraftan ihracat da yapıyoruz. Şu ana kadar katar, İngiltere, Macaristan, Ortadoğu´da Irak Suriye gibi ülkelere ihracatlarımız var. Ekonomiye de bu anlamda ciddi bir katkı sağlıyoruz. Bu atıl kapasitenin ihyası için uğraşıyoruz. Önümüzdeki aylarda fabrikanın bir başka bölümü olan Kızılay çadır ve tekstilin üretim alanında konfeksiyon imalatımız bu alanda başlayacak. İlk etapta 30 arkadaşımız istihdam edilecek. İlerleyen süreçte 200-250 civarında insan çalışacak ve istihdam edilecek. Burada da kişisel koruyucu ekipmanlar personel üniformaları ve katma değerli ürünleri üretmeye bundan sonra çalışacağız."

'CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇILIŞINI YAPACAK'

Kızılay Sistem Yapı Fabrikası´nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından cumartesi günü açılacağını belirten Kınık, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fabrikanın kuruluşunda bize Sayın Cumhurbaşkanımızın çok büyük teşvikleri ve cesaretlendirmeleri oldu. Kendisine minnettarız fahri başkanımıza. Yine milletvekillerimiz, belediye başkanımız bu fabrikanın hayata geçirilmesinde buradaki çevredeki yoların yapılmasında herkes burada imece usulü ile bu fabrikanın hayata kavuşturulması için çaba emek sarf ettiler. Burası kolektif iş birliğinin bir başarısıdır. Buranın en büyük başarısı bütün çalışma arkadaşlarımızın tasarımı ile üretime vermiş oldukları alın terleri ile emekleri ile beraber bu güzel fabrika ortaya çıktı. Mümkün olduğu kadar bundan sonraki süreçlerde milli afet barınma kapasitemize hizmet vereceğiz. Ama onun dışında da gerek inovatif ürünlerle de savunma bakanlığımıza, AFAD´a, Milli Eğitim Bakanlığımıza sivil toplum kuruluşlarımıza, Birleşmiş Milletler´e, uluslararası Kızılay ve Kızılhaç federasyonuna pek çok kurumsal yapılara çözümler üretiyoruz. Bunları daha da çeşitlendireceğiz. Genişleteceğiz. Avrupa´da büyük bir talep var ve bu talebi karşılayabilmek adına Almanya´da bu fabrikanın bir uydu üretim merkezini kuruyoruz. Dolayısıyla Almanya´da lojistik maliyetleri azaltmak adına büyük bir tesisi uydu kardeşi olarak kuracağız. Katar´da benzer bir üretim üssü oluşturmak için görüşmelerimiz devam ediyor. Almanya´da kuzey Avrupa´ya ihracat, katar aracılığı ile de sahra altı Afrika´ya ve Orta Doğu´ya ihracat gerçekleştirmiş olacağız. Bütün bu emeklerimizi insanlığın onurunu korumak ıstırabını dindirmek ve buradan elde edeceğimiz gelirlerle de vatandaşımızı yoksulumuzun ihtiyacını gidermek ve onları afetlere zor şartlara hazırlamak için yapıyoruz. Burası bir taraftan Kızılay için sürdürülebilir finansman kaynağı diğer taraftan üretmiş olduğu ürünlerle de sosyal etki oluşturan büyük bir yapı. Kızılay yatırım bünyesinde 13 şirketimiz buna benzer yatırımlar yapıyor. Tamamı aynı maksatla çalışmaktadır."

'21 MİLYON DOLARLIK YATIRIM'

Kınık, şu ana kadar 21 milyon dolarlık yaklaşık 400 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bir o kadar daha yatırım daha yapılacak. Şu an fabrikanın oturmuş olduğu alan 37 bin 500 metrekarelik kapalı alan. Bu fabrika kadar önümüzdeki boş araziye daha bir fabrika daha yapılacak. Dolayısıyla panel üretimlerimiz diğer taraftan üretim bantlarımızın artırılması hafif beton gibi farklı malzemelerin imalatı gibi ürünlerin burada üretilmesi montajlanması noktasında kapasitemizi artırıyoruz. Yatırımlarımızı yaparken kontrollü bir büyüme ile bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

