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Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından

DHA

Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının ardından


Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Göztepe Teknik Direktörü Şakir Özkayimoğlu, 6 puanlık bir maçtan 3 puanla ayrılmanın müthiş olduğunu belirterek, "Önümüzdeki hafta daha önem kazandı şimdi. Biz iyi hazırlandık gerçekten maça. Çocuklar gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Hepsi son saniyeye kadar ne varsa güçleri sahaya yansıtmaya çalıştılar. Bunda da başarılı olduk. Camiamızın çok ihtiyacı vardı bu 3 puana. Şimdi bundan sonra inşallah yukarıya tırmanma zamanı. Önümüzdeki cumartesi, 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı. Muhteşem Göztepe taraftarının Gürsel Aksel Stadı'nda yapacağı şeyleri düşünemiyorum. Oradan da inşallah 3 puanla ayrılıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bizim için çok değerli bir 3 puan, 6 puan değerinde bir 3 puan. Şimdi hedefimiz; yukarıları zorlamak" dedi.
HASAN ÖZER: İÇERİDE KAYBETMEK ÇOK ÜZÜCÜ
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hasan Özer ise Bandırmaspor maçından sonra içeride oynadıkları Göztepe maçının geneline baktığında topa sahip olan taraf kendileri olduğunu kaydederek, "Pozisyonlara giren biziz. İlk devrenin son 15 saniye kala yediğimiz bir gol bizi zor durumda bıraktı. Bu da Göztepe'nin daha fazla defansif oynamasına neden oldu. İkinci yarıda da topa en çok sahip olan takım bizdik, pozisyonlara giren bizdik, penaltıyı kaçıran bizdik ama futbolda bunlar var. Penaltı da, gol de kaçıyor ama tabii içeride bu oyun ile bu güzel oyunla kaybetmek bizi asıl derinden yaralayan ve üzen tarafı budur. Ama oyuncularımızın hem savunmada hem de hücumda nasıl geliştiğini görebiliyoruz. Bu tabii ki sevindirici. Oyuncular elinden gelen tüm mücadeleyi ortaya koydular. Bunu sahaya yansıttılar ama işte futbolda atamadığınız zaman, golleri sonuçlandıramadığınız zaman ne yazık ki böyle sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. O yüzden bu oyunun hakkı mağlubiyet değildi ama kaybettik. O yüzden devam edeceğiz. Bunu telafi etmek için elimizden gelen çalışmaları yapacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Oyuncularım böyle oynadığı sürece, yürekten oynadığı sürece, başka oyuncumuz yok. Bu oyuncuları kazanmak zorundayız. Maçtan önce sakatlıklarımız var onları bahane etmiyoruz. Biz buraya 11 kişi sahaya çıkıyoruz. Sonradan gelen oyuncularla beraber herkese bir değer veriyoruz. Elimizdeki kadro bu çünkü. En iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Nitekim tabii ki içeride kaybetmek çok üzücü. Rakibe bir tane pozisyon vererek kaybettiğimiz bir maç ama çok pozisyon üreterek atamadığımız hem ilk devre hem de ikinci devre. O yüzden çok üzgünüm" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2022-10-23 18:48:27

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