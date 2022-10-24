Yolcu otobüsünde 23 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)-MALATYA'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada, 12 kilo skunk ile 11 kilo esrar ele geçirildi; şüpheli yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurup, arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki bir çuvalda 6 paket halinde 12 kilo skunk ile 5 paket halinde 11 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-24 12:14:07



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