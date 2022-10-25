Malatya'da Güneş tutulması izlendi

Yemeği de suyu da altın değerinde!

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)TÜRKİYE'de birçok kentte izlenen doğa olayı parçalı Güneş tutulması, Malatya'dan da gözlemlendi.

Türkiye´de birçok kentten de izlenebilen parçalı Güneş tutulması, Malatya'dan da izlendi. Yaklaşık 2,5 saat süren tutulma, renkli görüntüler oluşturdu. Tutuma sırasında Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si örtüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-25 16:59:04



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