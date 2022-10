Ndayishimiye transferinde 350 bin avro, Gevrek'in iki şirketine aktarılmış

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)Yeni Malatyaspor eski başkanı Adil Gevrek´in dönemindeki evraklar ortaya çıktı. Youssouf Ndayishimiye'nin Başakşehir'e transferinde bir sonraki satıştan alınması gereken yüzde 20'lik payın 350 bin avro karşılığında Başakşehir'e verildiği ve bu paranın Gevrek'in iki şirketine aktarıldığı açıklandı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un 8 yıl boyunca başkanlığını sürdüren Adil Gevrek´le ilgili belgeler gün yüzüne çıkartıldı. Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ramazan Yeşilova, Gevrek dönemine ait bazı sözleşme ve belgeleri kamuoyuyla paylaştı. Yeşilova, "Bizden önceki yönetim Youssouf Ndayishimiye´yi 2 milyon 150 bin avroya Başakşehir´e satışını yapmıştı. Ayrıca yapılan sözleşmeye ikinci satışından kulübümüze yüzde 20´lik pay söz konusuydu. Bunu araştırdığımızda karşımıza çok garip olaylar çıktı. Bunun üzerine gideceğiz ve gereğini yapacağız" dedi.

Adil Gevrek yönetiminin, Yousouf Ndayishimiye'nin satışı halinde kulübün kasasına girecek olan yüzde 20´lik payın 20 Ocak 2022 tarihinde 350 bin avro karşılığında Başakşehir Kulübü'ne devredildiğini açıklayan Yeşilova, "Bunun acaba kulübün mali açıdan zor durumda kaldığı için mi yapıldığı düşünürken fakat yine mali tabloları araştırdığımızda buradan gelen 350 bin avronun sadece 50 bin avrosu Bifouma´nın alacağı için çek karşılığında ödemesi yapılmış. Onun dışında 300 bin avro Provix ve Silver şirketlerine gönderilmiştir. Bu şirketlerin bir tanesi güvenlik şirketi, diğeri de temizlik şirketidir. Bu şirketler Adil Gevrek şahsına aittir. Dolayısıyla bundan önce düşündüğümüz iyi niyetten maalesef yoksun şekilde artık bu olayı nasıl toparlarız, bunun hesabını nasıl sorarız? Bundan sonraki gündemimiz bu yönde olacaktır. Çünkü bunun içinde zerre kadar iyi niyet göremiyoruz. İyi niyetten yoksun şekilde ve olabildiğince art niyetle bu kulübe nasıl zarar vereceklerinin hesapları içine düşmüşler" ifadelerini kullandı.

'GEVREK YÖNETİMİNİN VİCDANINI SORGULUYORUM'

Yeni Malatyaspor´un hakkını savunmak için bütün araştırmaları titizlikle yaptıklarını aktaran Ramazan Yeşilova, Adil Gevrek´in gayet profesyonel şekilde attığı her adımı hukuksal sisteme dayatarak herhangi bir açık vermeden yaptığını paylaştı. Yeşilova, "Biz de hukuken ne yapılması gerekiyorsa bunun üzerine gideceğiz. Resmi olarak her şey kılıfına uydurulmuş fakat önemli olan şey şu; vicdan. Bizler bu kulübü yönetmeye geldiğimizde şeffaflıktan ve samimiyetten vurgu yaptık. Dolayısıyla burada kaldığımız müddetçe var gücümüzle bu kulübün menfaatlerini nasıl koruyabiliriz? Bu anlamda hangi destekleri sağlayabiliriz? Bunlarla ilgili çalışmalarımız devam etti ve devam da edecek. Ama Yeni Malatyaspor maçlarında bir simitçinin simit satarak bilet aldığı paraları kendi şirketlerinize aktarırsınız? Sonra bu kulübü 400 milyon TL gibi borç içerisinde bırakıp hiçbir şey yokmuş gibi mali kongrede nasıl kendisini temize çeker de gidersiniz? Bunun şaşkınlığı içindeyim. Öyle zannediyorum ki kendi vicdanlarıyla ilgili ciddi sorunları var. Bu karakter meselesidir. Burada bir karakter yoksunluğu var. Eğer varsa onları karakterli bir duruşa davet ediyorum. Sadece Adil Gevrek´i değil, Adil Gevrek yönetiminin vicdanını sorguluyorum" diye konuştu.

'Yeşilova, eski yönetimin art niyetli adımlar attığını savunarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Youssouf Ndayishimiye´nin bugün satışı 8-10 milyon avro arasında olduğu konuşuluyor. Biz Youssouf´un satışından gelecek olan yüzde 20 payla Yeni Malatyaspor´un borç yükünü ciddi oranda hafifletebilecek hatta bu sezonu borçsuz bir şekilde devam ettirebileceğimiz ortamın içine girecektik. Fakat bu payın satış tarihi bu payın karşılığında alınmış olan çekler ve bu çeklerin gönderilmiş olan firmalar dikkatimizi çekti. Kulübün mali yapısının çok sıkıntılı olduğu tarihlerde bu satışın yapılması ve satış yapıldıktan sonra kulübe o kadar çok ihtarın çekilmiş olması, personel maaşlarının ödenmemiş olması, futbolcu ödemelerinin yapılmaması eğer bu satış bu kaynaklara aktarılmış olsaydı bugün belki de Adil Gevrek´i ayakta alkışlayacaktık. Fakat o kadar çok art niyetli ve gideceğinin çok hesabını yaparak bu transferleri ve satışları yapmış ki bugün bir Malatyalı olarak üzülüyorum. Her şeyden önce buradaki mahkemeleri boş verin, asıl mahkeme, Mahkemeyi Kübra´dır. Asıl mahkeme öteki dünyadadır. Bu kulübün bütün bu değerlerini hiç edip kendi menfaatlerini kendi şirketlerinin menfaatleri doğrultusunda bu kulübü borca koyup bir memleketin kulübünün geleceğiyle oynayacak kadar vicdansız ve maalesef karakter zayıflığı gösterebiliyorsanız öyle zannediyorum ki öteki dünyada da asıl mahkemede de bunun hesabıyla karşı karşıya kalacaksınız."

'SOYGUN BUNUNLA DA KALMIYOR'

Soygunun bununla da kalmadığını ifade eden Yeşilova, "İstanbul´daki Yeni Malatyaspor Kulübümüzün ofisiyle ilgili yapılmış olan bir kira sözleşmesi bulunuyor. Bu kira sözleşmesi 2019 yılında yapılmış. Burada dikkat çeken nokta kira sözleşmesinin yapılmış olduğu mülk Adil Gevrek yönetiminde basın sözcülüğü görevini üstlenen Hakkı Çelikel´in eşine ait. Bir yönetici sıfatında kendi mülkünüzü kulübe bir şekilde kiralıyorsunuz. Ama yöneticisiniz. O zaman siz burada bir rant devşirme peşine düşmüşsünüz. Yönetici dediğiniz alacağının değil, vereceğinin hesabını yapandır. Bu kira sözleşmesinde dikkat çeken olay da mali tabloda da belirtilmişti. İbra edilen kongrede İstanbul´daki ofislerin gideri altında gösterilen rakam 835 bin TL. Bunların içinde aylık 20 bin TL kira bedeli var. 835 bin TL harcanan para karşılık iki tane 30 Mart 2022 ve 30 Nisan 2022 vadeli çek var. Bu çeklere karşılık bu çekler ödenmediği için kulüp tarafından ofise 835 bin TL harcama yapılmış. Bu harcama bu çekler (70 bin TL + 70 bin TL) karşılığında mülk sahibine bağışlanmış. Bu çekler ödenmediği içinde oradaki bütün demirbaşlar yapılmış olan bütün harcamalar anlaşılarak ve uzlaşılarak mülk sahibine bırakılmıştır. Ben şimdi tekrar kamuoyu huzurunda sesleniyorum. Eğer burası Adil beyin kendi şirketi olsaydı 140 bin TL kira borcu için 835 bin TL yapılmış bir harcamayı oraya bırakır mıydı? Bu kadar saf olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca bu mülkün tapusunun Hakkı Çelikel´in bir aile bireyine ait olduğunu görsem de bu ofisin Yeni Malatyaspor Kulübü'nün olduğunu düşünüyorum. En iyi niyetimle o ofisin bu kulübün haklarıyla alındığını düşünüyorum" şeklinde konuştu. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramazan Yeşilova'nın açıklamaları DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-28 11:31:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.