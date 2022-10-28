Malatya'da 4.1 büyüklüğünde deprem



ANKARA, (DHA)MALATYA'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 22.16'da merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Yerin 5.14 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili şu ana kadar gelen bilgilere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Malatya Umutcan ÖREN

2022-10-28 22:48:59



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