Malatya'da hafif ticari araç devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari araçtaki Durdane Çatı (75) hayatını kaybetti, sürücü eşi Nevzat Çatı (75) ise yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Karapınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nevzat Çatı´nın kontrolünü yitirdiği 44 LP 209 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Nevzat Çatı ile yanındaki eşi Durdane Çatı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarılan Çatı çifti, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Durdane Çatı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nevzat Çatı´nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-31 15:52:10



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