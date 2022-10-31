Parka bırakılan bebeğin anne ve babasına gözaltı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'da, 1,5 aylık bebeğin parka terk edilmesiyle ilgili anne ve babası polis ekiplerince gözaltına alındı.

11 Ekim günü akşam saatlerinde İnönü Mahallesi Sümer Park içerisinde 1,5 aylık kız bebeği bulundu. Bebeği bulan vatandaşlar polis merkezine giderek, çocuğu teslim etti. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, kız bebeği parka bırakan ismi açıklanmayan anne ve babası yakalanarak gözaltına alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-10-31 21:00:00



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.