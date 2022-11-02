Malatya'da 588 litre sahte içki ele geçirildi; 10 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 588 litre sahte içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçak içki üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen 10 adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 588 litre sahte içki ele geçirilirken, 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-11-02 15:57:20



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