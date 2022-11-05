Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği: 2-2

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Taha AYHAN / MALATYA, (DHA)STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Baran Eraslan, Murat Temel

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Awuku, Arda (Dk. 76 Jospin), Barış (Dk. 71 Cengizhan), Burak Kavlak, Buğra, Doğukan, Ogün, Haqi, Mert Miraç (Dk. 88 Yiğit), Malle

GENÇLERBİRLİĞİ: Übeyd Musa (Dk. 46 Aksel), Metehan, Mert Kula, Muhammed, Gökhan Gül, Barış Alıcı, Oleksandr (Dk. 71 Ahmet Tuzcu), Dmytro, Serdarcan, Gökhan Altıparmak (Dk. 85 Göktuğ)

GOLLER: Dk. 35 Barış, Dk. 48 Haqi (Yeni Malatyaspor) Dk. 55 Gökhan Gül, Dk. 66 Gökhan Altıparmak (Gençlerbirliği)

SARI KART: Rahman, Burak Kavlak, Aly Malle (Yeni Malatyaspor) Musa, Übeyd, Dmytro (Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk. 84 Barış (Yeni Malatyaspor)Spor Toto 1'inci Lig'in 12'nci hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, sahasında Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.15'inci dakikada savunma arkasına sarkan Mert Miraç, ceza sahası içi sağ çaprazında kaleci Ubeyd'i geçip son çizgiden ortaladı, kale sahasında bulunan Malle topa dokunamadı. Savunmadan seken topu ceza sahası dışı sol çaprazında önünde bulan Arda sert vurdu, top üstten auta çıktı.

31'inci dakikada Haqi, ceza sahası içerisinde Mert Kula ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. VAR'dan gelen sonrasında pozisyonu tekrar izleyen hakem Furkan Aksuoğlu, penaltı noktasını gösterdi. Barış'ın penaltı vuruşunda top kaleci Abeyd'in solundan ağlara gitti: 1-0.

48'inci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Rahman Buğra'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Haqi Osman, topu sağa çektikten sonra şutunu çekti. Meşin yuvarlak yakın köşeden ağlara gitti: 2-0.

56'ncı dakikada Gençlerbirliği farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Aksel'in kullandığı köşe vuruşunda, Gökhan Altıparmak kafasıyla aşırttı, Gökhan Gül'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Abdulsamed'in üstünden filelere gitti: 2-1.

66'ncı dakikada skora denge geldi. Mert Kula'nın pasında ceza sahası içi sol çaprazında Gökhan Altıparmak'ın röveşatasında top uzak köşeden ağlarla buluştu: 2-2.

84'üncü dakikada Yeni Malatyaspor 10 kişi kaldı.

Konuk ekipte Ahmet Tuzcu, Barış'ın müdahalesi sonrasında yer kaldı. Hakem Furkan Aksuoğlu, Barış'ı ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.

Karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-11-05 18:26:29



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