Malatya İl Sağlık Müdürlüğünden

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Bentli, yazılı açıklamasında, İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş'ın sosyal medya hesabından, "solunum cihazlarının arızalı olduğu ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının mağdur edildiği" şeklinde iddialarda bulunduğunu belirtti.

Açıklamasında, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 17 Ağustos saat 05.00 sularında oksijen tanklarındaki basıncın düşmesine bağlı olarak kısa süreli bir sorun yaşanmıştır." ifadelerini kullanan Bentli, şunları kaydetti:

"Basıncın düşmesiyle beraber, teknik birimlerimiz tarafından ivedilikle inceleme yapılmış ve gerekli müdahale yapılıp tüm tedbirler alınmıştır. Hasta mağduriyeti yaşanmaması için hastalara gerekli tıbbi müdahaleler yapılıp aksaklık süresi boyunca sevki gereken hastaların diğer hastanelere transferi sağlanmıştır. Konunun detaylı olarak incelenmesi ve yaşanan aksaklığın sorumlularının tespitiyle ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlandığında gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

Bentli, söz konusu tarihten itibaren hastanede elektrik kesintisi, oksijen basınç düşüklüğü veya solunum cihazlarında herhangi bir arıza yaşanmadığının altını çizerek hastanenin yataklı servisler ve yoğun bakımlarında tüm hizmetlerin sorunsuz devam ettiğini bildirdi.