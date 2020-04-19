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"Malatya ile birlikte Türkiye de Mercedes Kadir'i sevdi"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, iki yıl önce açılan Kent Müzesi'nde Mercedes Kadir'in balmumu heykelinin yer aldığını kaydederek, "Malatya renkli bir simasını kaybetmiştir. Malatya'nın başı sağ olsun. Malatya ile birlikte Türkiye de Mercedes Kadir'i sevdi. Türkiye'nin de başı sağ olsun" dedi.

malatya
HABERTURK.COM

Malatya'da akli dengesi yerinde olmayan, araba zannettiği sopasıyla gezen ve "Mercedes Kadir" olarak tanınan Fatih Kaydı, 18 Nisan Cumartesi akşamı hayatını kaybetti. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tecde Mahallesi'nde ikamet eden ve KOAH rahatsızlığı bulunan Fatih Kaydı, durumunun ağırlaşması üzerine ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mercedes Kadir, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Mercedes Kadir'in ikamet ettiği Tecde Mahallesi'nin muhtarı Ali Yiğit ile birlikte Kent Müzesi'nde Mercedes Kadir'in balmumu heykelinin önünde gazetecilere açıklama yaptı. Gürkan, "Malatya'nın gülen yüzlerinden bir evladımızı daha kaybettik. Onun teessürü içerisindeyiz. Allah, Mercedes Kadir'e rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

"HEYKELİNİN BULUNDUĞU MÜZEYE EVİM DİYORDU"

Gürkan, insanların yaşadığı süreç içerisinde kıymetlerinin bilinmesi ve takdir edilmesi noktasındaki düşüncelerini her zaman icraata geçirdiklerini kaydederek, "Bu anlamda yaşayan insanlarımızın da Kent Müzesi'nde yerini bulması, onların bu şehre sağlamış olduğu katma değerlerin anılması noktasında çalışmaları burada görüyoruz. En güzel örneği de Mercedes Kadir'dir. İki yıl önce burada Mercedes Kadir'in balmumu heykeli yapılarak, kendi arabasıyla buraya taşınmış. Mercedes Kadir de haftada üç gün bu müzeyi ziyaret ederek ‘evimi ziyarete geldim' diyerek, kendi fotoğrafına bakıp sevinerek gittiğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

AMBULANSTA SON BAKIŞ

Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit de Mercedes Kadir ile vefatından önce son kez göz göze geldiğini ifade ederek, "Akşam saat 20.30'da ağabeyi Mehmet Kaydı beni aradı, ‘Muhtarım Kadir bayıldı, kalkmıyor' dedi. Evlerine gittim, ambulans da gelmişti. Baygındı. Ambulansa koyduk, oksijen verir vermez gözlerini açtı. Gözlerini açıp baktığında gerçekten içim çok burkuldu. Çünkü son bakışı gibiydi. 21.00'da kardeşi aradı ‘Kadir vefat etti' dedi. Kendisini sevdiren bir Kadir'imiz vardı. Malatya'mız seviyordu, bir semboldü" dedi.

İSMİ SOKAĞA VERİLECEK

Yiğit, Mercedes Kadir'in isminin kentte bir sokak ya da caddeye verileceğini belirterek, "Belediye başkanlarımız sağ olsunlar aradılar, Malatya'da güzel bir caddeye veya sokağa, özellikle kendi evinin bulunduğu sokağa ‘Mercedes Kadir' ismini vereceklerini beyan ettiler. Belki bir kavşağa da ismi verilebilir. Kalan eşyalarını da temin ettikten sonra Kent Müzesi'nde sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yiğit, Mercedes Kadir'in koronavirüsten öldüğü iddialarının ise doğru olmadığını belirterek "Koronavirüs tespiti değil KOAH hastalığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testinin negatif çıktığı bildirildi. Solunum yetmezliğinden vefat ettiği bilgisi var" diye konuştu.

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