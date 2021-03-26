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Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oldu

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Malatya, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da kar yağışı etkili oldu
AA

Malatya'da dün aralıklarla yağan ve sabah etkisini artıran kar, kenti beyaz örtüye bürüdü.

Yağış nedeniyle trafikte aksama yaşanırken vatandaşlar otobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Çiçek açan ve açma aşamasındaki kayısı ağaçları da beyaz örtünün altında kaldı.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar ile sürücülerin sorun yaşamaması için ekiplerce karla mücadele çalışması başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Afşin, Onikişubat ile Dulkadiroğlu ilçelerinin yüksek kesimlerinde çalışma yürütülüyor.

Yerleşim yerleri, ana yol ve ilçe merkezlerindeki cadde ile sokaklarda da çalışma sürdüren ekipler, küreme, tuzlama ve solüsyon ​​​​​​​çalışmalarıyla karla kaplanan yolları açık tutuyor.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki 1919 rakımlı Karacadağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tek kayak merkezine ev sahipliği yapan Karacadağ'ın zirvesi yeniden beyaza büründü.

Kar kalınlığının yer yer 20 santimetreyi bulduğu Karacadağ Kayak Merkezi'ne giden yolda sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşıyor.

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