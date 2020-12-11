Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangın söndürüldü

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Hastanenin Kroner Yoğun Bakım Servisindeki bir yatak henüz belirlenemeyen nedenle yangındı.Hastane yetkililerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.Çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.Olay sırasında 4 hasta tedbir amaçlı ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine sevk edildi.Vali Aydın Baruş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.