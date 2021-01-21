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Malatya'nın "damak çatlatan" lezzeti "haşhaşlı dut pestili" tescillendi

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde yetişen dutlardan yapılan pekmezin içerisine haşhaş eklenerek hazırlanan yöreye özgü "haşhaşlı dut pestili", Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) tescillenerek coğrafi işaret belgesi aldı.

Malatya'nın
AA

Kentte özellikle Battalgazi ilçesinde yetişen dutlardan geleneksel yöntemlerle hazırlanan haşhaşlı dut pestili, yöre halkı tarafından sonbaharın ilk aylarında yapılıp kış aylarında tüketiliyor.Malatya'nın "damak çatlatan" lezzetleri arasında yer alan ürün, Battalgazi Belediyesinin başvurusuyla "Battalgazi haşhaşlı dut pestili" adıyla coğrafi işaret tescil belgesi sahibi oldu.Tescil edilen lezzet, birlik ve kooperatifler aracılığıyla Türkiye'nin tüm illerinde raflardaki yerini alacak.

- "Sonbaharda yapılır kışın tüketilir"

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AA muhabirine, ilçedeki yöresel ürünlerin coğrafi işaret tescilini alarak katma değerini yükseltmeyi amaçladıklarını söyledi.

Belediye olarak yöreye özgü haşhaşlı dut pestilinin tescillenmesi amacıyla yaklaşık 1,5 yıl önce yaptıkları başvurunun olumlu sonuçlandığını anlatan Güder, "Haşhaşlı dut pestili Malatyalıların çoğunlukla tükettiği ve il dışındaki yakınlarına gönderdiği bir ürün. Yaz mevsiminde dutlardan yapılan pekmezler hijyenik ortamda saklanır, sonbaharın ilk aylarında haşhaşlı dut pestili yapılır ve kış aylarında tüketilir." dedi.

Güder, yüksek kalori içermesinden dolayı pestilin enerji verdiğini ve özellikle kışın tüketildiğini aktardı.

- "İnsanların direncini yükseltiyor"

Pestilin içerdiği vitaminlerle ilgili çalışma yaptıklarını dile getiren Güder, "Haşhaşlı dut pestili, A, D, E, K, ve B vitaminleri ile potasyum bakımından zengin olması dolayısıyla kışın gribal enfeksiyonlara karşı insanların direncini yükseltiyor. Böyle kıymetli bir ürünün tescili gerekiyordu. Belediye olarak kadın kooperatifimiz üzerinden yaptığımız başvuruyla Battalgazi Belediyesi adına 'Battalgazi haşhaşlı dut pestili'nin tescilini aldık." diye konuştu.

- "Vatandaşlara ulaştıracağız"

Güder, tescilledikleri pestilin, Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi aracılığıyla tüketiciye sunulacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin ülkede yaygın satış ağı bulunuyor, onlarla görüştük. Battalgazi haşhaşlı dut pestilini onların satış tanzim noktalarından vatandaşlara ulaştıracağız. Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK),yağ ve zeytin birlikleri gibi diğer birlik ve kooperatiflerle yeri geldiğinde ürün değiş tokuşu yapma konusunda çalışmalar var. Şu an Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinin yaklaşık 8'i ülke genelinde satışa sunuldu."

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