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Malatya'nın sembolü kerpiç evler de kullanılamaz hale geldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'nın sembolü olan Akçadağ ilçesindeki kerpiç evler de ağır hasar gördü. Depremlerde bir kadının hayatını kaybettiği mahallede bulunan yaklaşık 200 evin tamamı kullanılamaz hale geldi

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  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri

    Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde ağır hasar alan yerleşim birimlerinden birisi de Elbistan sınırında bulunan Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı karlı dağların ortasında kalan Kozluca Mahallesi oldu.
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri

    Malatya'nın sembolü olan ve genelde üstü konut, altı ahır olarak kullanılan kerpiç evler de depremde hasara uğradı.
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri

    Depremlerde bir kadının hayatını kaybettiği mahallede bulunan yaklaşık 200 evin tamamı kullanılamaz hale geldi.
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri

    Mahallenin temel geçim kaynağı olan yüzlerce küçükbaş hayvan telef oldu.
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri

    Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının eksi 20 santigrat dereceleri gördüğü mahallede depremzedeler, zor günler geçiriyor.
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri

    Devletin yanı sıra özellikle gurbetteki mahalle sakinleri adeta bir seferberlik ruhuyla başta gıda ve barınma olmak üzere depremzedelerin temel ihtiyaçları karşılamak için gece gündüz yoğun çaba gösteriyor.
  • Malatya'nın sembol evleri de ağır hasar gördü, kullanılamaz hale geldi! - Gündem haberleri

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