Malatya Turgut Özal Üniversitesine Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi verildi 0:00 / 0:00

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Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yaptığı yazılı açıklamada, program kapsamında gerekli şartları yerine getirdiklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının da desteğiyle hazırlanan "Güvenli Kampüs" belgesinin, üniversite tarafından alınan tedbirlerle de uygulanabilir olduğunu gördüklerini vurgulayan Karabulut, "Eğitim öğretime başlayacağımız bugünlerde üniversitemizi tercih eden, kayıt yaptıracak öğrencilerimizin, burada güvende olduğunun bir göstergesi olan bu belgeyi almamızda emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgını sürecinde her alanda önemli çalışmalar yaptıklarını bildiren Karabulut, şunları kaydetti: "YÖK ve TSE arasında, Covid-19 salgını ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında yükseköğretim kurumlarının yerleşkelerinde sağlıklı ve temiz ortamların geliştirilmesine yönelik tedbirleri içeren genel standartları belirlemek amacıyla hazırlanan bu önemli protokol çerçevesinde üniversitemiz, gerekli tüm önlemleri alarak bölgenin ilk Küresel Salgın Bağlamında Güvenli Kampüs Belgesi'ni alan üniversitesi oldu."