AA

Malatya Valiliği depreme ilişkin son durumu paylaştı



- Kentte 4 bin 947 binanın ağır, 8 bin 636 binanın az hasarlı olduğu belirlendi - Doğanyol ilçesinde 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 45, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acilen yıkılacak

Malatya Valiliği, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen çalışmalar kapsamında 4 bin 947 binanın ağır, 8 bin 636 binanın az hasarlı olduğunun tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Ocak'ta Sivrice merkezli meydana gelen deprem sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 481 kişinin sağlık kuruluşlarına müracaat ettiği Malatya'da, hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin tedavisi sürüyor.

- Hasarlı binalar ve acilen yıkılacak binalar

Pütürge ilçesinde 2 bin 254, Battalgazi'de bin 234, Kale'de 827, Doğanyol'da 444, Yeşilyurt'ta ise 188 olmak üzere 4 bin 947 binanın ağır hasarlı olduğu belirlendi.

Doğanyol ilçesinde 133, Battalgazi'de 102, Pütürge'de 45, Kale'de 11, Yeşilyurt'ta ise 6 bina acilen yıkılacak.

Battalgazi'de 4 bin 842, Pütürge'de bin 857, Yeşilyurt'ta 747, Kale'de 771, Doğanyol'da ise 419 olmak üzere toplam 8 bin 636 binanın az hasarlı olduğu tespit edildi.

- Bölgedeki yardımlar

Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi'de 288 kişiye eşya yardımı kapsamında 1 milyon 865 bin lira, 2 bin 551 yıkık ve hasarlı ev sahibine 17 milyon 543 bin lira, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol ve Yeşilyurt ilçelerinde yıkık derecede hasarlı evde ikamet eden 668 kiracıya 1 milyon 960 bin lira, depremde yakını vefat eden 3 kişiye 30 bin lira, 88 yaralıya ise 88 bin lira olmak üzere toplamda 21 milyon 486 bin liralık nakdi yardım yapıldı.

Doğanyol ve Pütürge ilçelerinde sıcak yemek dağıtımı devam ediyor. Hasar tespiti için 55 ekipte 110 teknik personel hava şartlarına göre sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi, Akçadağ, Arapgir, Hekimhan, Kuluncak, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Yazıhan ve Yeşilyurt ilçelerinde 10 bin 756 haneye 6 bin 909 ton kömür dağıtıldı.

Doğanyol, Pütürge, Kale, Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 6 bin 803 yatak, 11 bin 711 battaniye, 5 bin 772 ısıtıcı, 10 bin 615 hazır gıda, 51 bin 618 gıda kolisi, 18 bin 762 hijyen paketi, 4 bin 651 giyim malzemesi desteği sunuldu.

Öte yandan hayvancılık destekleri kapsamında, bölgede bin 140 hayvan çadırı, 69 ton yem dağıtıldı.