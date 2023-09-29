Malatya ve Adıyaman'da peş peşe depremler! 29 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Kandilli ve AFAD son dakika depremler listesini yayınladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından açıklanan verilere göre 29 Eylül sabahın ilk saatlerinde Kıbrıs, Malatya ve Adıyaman'da deprem oldu. İşte 29 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, Türkiye genelinde meydana gelen en son depremleri, depremin büyüklüğünü, derinliğini, yerini ve zamanını her gün açıklıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre Kıbrıs, Malatya ve Adıyaman'da peş peşe korkutan depremler meydana geldi. İşte 29 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
MALATYA VE ADIYAMAN'DA PEŞ PEŞE DEPREMLER!
Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 29 Eylül Cuma günü saat 06:12'de Malatya Pütürge'de 3.7, saat 06:14'te ise Adıyaman Gölbaşı'nda 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KIBRIS'TA DEPREM!
Saat 02:42'de Kıbrıs Zümrütköy'de 3.1 büyüklüğünde deprem oldu.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.