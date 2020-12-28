Malatya ve Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 617 kişiye ceza

AA

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında market, kuaför, lokanta, konaklama tesisi ve AVM olmak üzere 429 iş yerini kontrol etti.

Ekipler son 24 saatte yaptıkları denetimlerde 99 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 89 bin 100 lira para cezası kesti.

İzolasyon ihlali yapan 25 kişi ise yurda yerleştirildi.

- Gaziantep

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarını ihlal eden 12, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 506 olmak üzere 518 kişiyi para cezası kesildi.

Tedbirler kapsamında 219 işletme denetlendi.