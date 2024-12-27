Malatya’da ambulansla pikap çarpıştı: 4 yaralı

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, kaza, Malatya-Pütürge Karayolu üzerinde Yaygın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya-Pütürge Karayolu’nda ambulans ile pikap çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve pikap devrildi. Yaralılar, ekipler ve çevreden geçen vatandaşlar tarafından çıkarıldı.