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        Haberler Gündem 3. Sayfa Malatya’da ambulansla pikap çarpıştı: 4 yaralı | Son dakika haberleri

        Malatya’da ambulansla pikap çarpıştı: 4 yaralı

        Malatya-Pütürge Karayolu'nda ambulans ile pikabın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 17:46 Güncelleme: 27.12.2024 - 17:46
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        Malatya'da ambulansla pikap çarpıştı: 4 yaralı
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        Habertürk'ten Ferdi Durdu'nun haberine göre, kaza, Malatya-Pütürge Karayolu üzerinde Yaygın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Malatya-Pütürge Karayolu’nda ambulans ile pikap çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve pikap devrildi. Yaralılar, ekipler ve çevreden geçen vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

        Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.

        Ambulansta bulunan ve yaralanan 3 sağlık görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı, büyükşehir belediyesine ait pikapta bulunan 1 personelin ise ağır yaralandığı öğrenildi.

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