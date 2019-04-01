Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Adli Tıp Grup Başkanlığı'ndaki işlemlerin ardından Pütürge Belediyesine ait cenaze nakil aracıyla Bölünmez Mahallesine getirilen Hasan ve İlyas Aktaş'ın cenazeleri ilk olarak evlerine götürülerek helallik alındı. Hasan ve İlyas Aktaş’ın cenazeleri, mahalle meydanında kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.





Cenaze namazına olayda yaralanan İlyas'ın babası Ali Aktaş, aile yakınları, Malatya Valisi Aydın Baruş, Jandarma İl Komutanı Albay Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları Yaşar Canbay, İsmail Hakkı Kiraz, partililer ve vatandaşlar katıldı.





Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Bölünmez Mahallesi'ndeki Bölünmez İlkokulunda, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde sandık görevlileri ile yaşlı bir çiftin kabine birlikte girip oy kullanmak istemesi üzerine tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Hasan ve İlyas Aktaş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, Ali Aktaş ise yaralanmıştı.