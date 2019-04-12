Olay, Salköprü Mahallesinde Turgut Temelli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Habertürk'ten Ferdi Durdu'nın haberine göre, bir şahıs, seyir halindeki polis aracına ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Olayın terörle bir ilgisinin olmadığı, birkaç saat önce trafik polisleri ile tartışan şahsın saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.