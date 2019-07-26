Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Ferdi Durdu’nun haberine göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Malatya İl Emniyet Müdürlüğü KOM şubesi ekipleri tarafından ‘Resmi belgede sahtecilik, kamu Kurum ve kuruluşları aleyhine nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına yönelik uzun süreli teknik ve takipli bir çalışma yürütüldü.

Ekipler, yaptıkları çalışmada, para karşılığı diyabet ve kalp gibi hastalıklarda tahlil ve tetkik işlemlerinde sahte belge düzenlenmesini organize eden ve başkalarının yerine tahlil ve tetkik yaptıran şüphelileri belirledi.

Şüphelilerin, alınan sahte engelli raporları ile de devletin engellilere yönelik verdiği “Engelli kimlik kartı, engelli bakım ücreti, engelli maaşı, eğitim ve kömür yardımı, elektrik indirimi, işsizlik maaşı, engelli kadrosu, ÖTV ve vergi indirimi” haklarından usulsüz bir şekilde devleti zarara uğratarak faydalandıkları belirlendi.

Usulsüz rapor alanlar arasında yurtdışında yaşayan ve hiç bir hastalığı, engeli bulunmadığı öğrenilen karı koca iki Türk vatandaşının da olduğu öğrenildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, para karşılığında sahte rapor çıkartılmasını organize eden ve joker olarak sahte tahlil ve tetkik veren 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ayrıca, operasyon kapsamında usulsüz rapor aldığı ilk etapta tespit edilen 30 kişinin de şüpheli olarak işlemleri yapılarak, tekrar tahlil ve tetkik işlemleri neticesi sağlık kurulu raporlarının iptal işlemlerinin takip edildiği bildirildi.