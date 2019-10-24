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Malatya’da terör propagandasına 1 tutuklama

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Malatya'da, Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen ve gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı

Malatya

Ferdi Durdu'nun haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin terör örgütü propagandası yapan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden Barış Pınarı Harekatı'nı karalayıcı ve terör örgütü PKK/KCK'yı övücü paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Hekimhan HDP İlçe Başkanı Muharrem Ö. ve Arguvan HDP İlçe Teşkilatı üyesi Aziz Budak düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden HDP Arguvan Teşkilatı üyesi Aziz Budak tutuklanırken, Hekimhan İlçe Başkanı Muharrem Ö. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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