Ferdi Durdu'nun haberine göre; Malatya İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 kilogram PETN cinsi patlayıcı madde ile yakalanan bombalı araçla ilgili 4 kişi daha tutuklanırken, tutuklu sayısı 7’ye yükseldi.

Elazığ-Malatya karayolundaki uygulama noktasında 1 Kasım'da şüphe üzerine durdurulan otomobilin yakıt deposuna zulalanmış 30 paket halinde 28 kilo 26 gram plastik patlayıcı ele geçirilmesine ilişkin soruşturma kapsamında araç sürücüsü A.R.Ü'nün irtibatlı olduğu kişilere yönelik İzmir, Manisa, Elazığ, Antalya, Malatya ve Mardin'deki operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.



Malatya polisinin yaptığı çalışmalar sonucu ele geçirilen patlayıcılarla ile ilgili toplam 18 kişi gözaltına alınırken, şuana kadar aralarında A.R.Ü.'nün de bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Emniyetteki 5 şüphelinin işlemleri ise sürdüğü bildirildi.

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