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Malatyalı hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 122 ev yapılacak

Malatya'nın Battalgazi İlçe Müftülüğünce başlatılan kampanyada toplanan yardımlarla, Suriye'nin İdlib kentinde ihtiyaç sahipleri için 122 ev inşa edilecek.

Malatyalı hayırseverlerin katkısıyla İdlib'de ihtiyaç sahipleri için 122 ev yapılacak
AA

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İdlib'de zor şartlarda yaşayan ihtiyaç sahipleri için Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) başlattığı "İyilik Konutları"na destek amacıyla İlçe Müftülüğü tarafından belediyenin de destekleriyle kampanya başlatıldı.

Bu kapsamda hayırseverlerden toplanan paralarla TDV aracılığıyla İdlib'de 122 konut inşa edilecek ve bölgeye "Battalgazi Mahallesi" ismi verilecek.

Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran ve Belediye Başkanı Osman Güder, kampanyaya destek veren müftülük personeliyle Orduzu Galip Demirel Çınar Parkı'nda bir araya geldi.

Kaymakam Duran, yardımların toplanmasına katkı sağlayan hayırsever iş adamlarına, kampanyada gönüllü çalışanlara teşekkür ederek, "Güzel bir organizasyon gerçekleştirdiniz. Çok kısa sürede 122 evin yapılabilmesi için yaklaşık 765 bin lira gibi bir meblağın toplanmasına vesile oldunuz. Allah hepinizden razı olsun. İnşallah oradaki vatandaşlar da yaşadıkları bu sıkıntıdan, memleketlerindeki huzursuzluklardan bir an önce kurtulur." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Güder ise din, dil ve ırk gözetmeksizin nerede bir mazlum varsa onun yanında bulunmayı millet olarak kendilerine görev bildiklerini belirtti.

Türkiye'den İdlib'e yapılan iyilik seferberliğinin kendilerini çok gururlandırdığını anlatan Güder, Battalgazi Mahallesi'nde inşa edilecek konutlarla buradaki insanların yaşamının değişeceğini kaydetti.

İlçe Müftüsü Hüseyin Özdemir de evlerin yapılması için katkıda bulunanlara teşekkür etti.

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