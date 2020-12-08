Malavi, terörle mücadelede Mozambik'e askeri destek vereceği haberlerini reddetti

AA

Malavi Dışişleri Bakanlığı, Mozambik'e asker gönderilmesiyle ilgili çıkan haberler sonrası yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Malavi'nin, terörle mücadelede Mozambik'e asker göndereceğine dair sosyal medya ve basında çıkan haberler asılsızdır." ifadelerine yer verildi.

Afrika ülkesi Malavi'nin, Ensar'ul Sunna örgütüyle mücadelede güney komşusu Mozambik'e asker gönderme kararı aldığı iddia edilmişti.

Daha önce komşu ülkelerden Zimbabve ve Güney Afrika Cumhuriyeti de Mozambik'e destek için özel birliklerini bu ülkeye gönderme kararı almıştı.

Tanzanya da Mozambik polisiyle iş birliği yaparak güney sınırlarında güvenliği sağlamaya çalışıyor.

- 400 bin kişi evini terk etti

Doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu 2,3 milyon nüfuslu Mozambik'in Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado vilayetinde 3 yıl önce ortaya çıkan Ensar'ul Sunna örgütüne karşı ordu operasyonlar düzenliyor.

Saldırılar ve askeri operasyonlar nedeniyle 400 bin kişinin evini terk ettiği, sadece geçen hafta 10 bin kişinin, teknelerle Pemba kentine gitmek zorunda kaldığı belirtiliyor.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.