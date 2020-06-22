Malazgirt'te yol bakım ve onarım çalışmaları - MUŞ

Yol bakım ekibi personeli İbrahim Çaydaş, Malazgirt, Bulanık ve Muş kara yollarında çalışma yürüttüklerini söyledi.Kışın bozulan yollarda bakım, onarım ve asfaltlama yaptıklarını belirten Çaydaş, "Çalışmalarımız devam ediyor. Sathi kaplama yapacağız. Her hangi bir yerde bozukluk kalmaması için arkadaşlarımız çaba gösteriyor." dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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