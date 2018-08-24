Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri 23 Ağustos'ta başladı. Okçular Vakfı tarafından 23-26 Ağustos tarihlerinde Malazgirt ve Ahlat'ta düzenlenecek olan 947. yılında Malazgirt Zaferi'nin anma etkinlikleri programı yayınlandı. Etkinlik, 23-25 Ağustos tarihlerinde Ahlat'ta, 24-26 Ağustos tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile Malazgirt'te gerçekleşecek. İşte Malazgirt Zaferi anma etkinlikleri...
MALAZGİRT ZAFERİ ANMA ETKİNLİKLERİ
24 AĞUSTOS (AHLAT)
OBA ALANI
10:00 - 19:00
16 KATEGORİDE TEMATİK ÇADIRLAR
10:00 - 19:00
HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ
(GAZİANTEP ve AHLAT FOLKLÖR EKİPLERİ)
15:00 - 15:30
BEŞİK TOYU (YENİ DOĞAN BEBEK)
15:30 - 16:00
KÜYÜ IRDATMA TOYU (SAĞDIÇ ATIŞMASI)
16:00 - 16:30
ÖLÜN TOYU (YENİ GELİN)
16:30 - 17:00
GELİN GELME TOYU (GELİN ALMA)
17:00 - 17:30
TUŞO TOYU (BEBEĞİN İLK ADIMI)
18:00 - 19:00
BALIKESİR BARANA GECESİ
HALK ÇARŞISI
10:00 - 19:00
30 KATEGORİDE GELENEKSEL EL SANATI ATÖLYESİ
ATLI OYUNLAR SAHASI
11:00 - 12:00
KÖK BÖRÜ
13:00 - 14:00
PROTOKOL KONUŞMALARI
14:00 - 15:00
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
15:00 - 16:00
ATLI OKÇULUK GÖSTERİSİ
16:00 - 17:00
ATLI CİRİT
17:00 - 18:00
KÖK BÖRÜ
18:00 - 19:00
ATLI OKÇULUK GÖSTERİSİ
ÇOCUK OYUNLARI ALANI
10:00 - 19:00
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
10:00 - 19:00
ATÖLYE ÇALIŞMALARI (AHŞAP OYUNCAK BÖRK,
MASKE, BASKI, KAŞIK KUKLA)
10:00 - 19:00
GÖLGE OYUNLARI
10:00 - 19:00
KAF DAĞI MASALLARI
GÜREŞ ALANI
10:30 - 11:30
KAPIŞMALI ABA GÜREŞİ
15:00 - 16:00
AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ
16:00 - 17:00
YAĞLI GÜREŞ
17:00 - 18:00
ŞALVAR GÜREŞİ
18:00 - 19:00
KARAKUCAK GÜREŞİ
NAMAZGAH
12:20
CUMA NAMAZI - BAYRAMLAŞMA
16:02
İKİNDİ NAMAZI
19:02
AKŞAM NAMAZI
İKRAM ALANI
14:00-16:00
YEMEK İKRAMI
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
20:00-20:30
FENER ALAYI
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SAHNESİ (AHLAT ŞEHİR STADYUMU)
21:00 - 21:30
KAHRAMANLIK VE MÜCADELE DANSLARI
21:30 - 23:00
KONSER / İRFAN GÜRDAL
25 AĞUSTOS (AHLAT)
OBA ALANI
10:00 - 18:00
16 KATEGORİDE TEMATİK ÇADIRLAR
10:00 - 18:00
HALK OYUNLARI GÖSTERİLERİ
(GAZİANTEP ve AHLAT FOLKLÖR EKİPLERİ)
10:00 - 18:00
GELENEKSEL SANAT ATÖLYELERİ
13:00 - 13:30
BEŞİK TOYU (YENİ DOĞAN BEBEK)
13:30 - 14:00
KÜYÜ IRDATMA TOYU (SAĞDIÇ ATIŞMASI)
14:00 - 15:00
ÖLÜN TOYU (YENİ GELİN)
15:00 - 15:30
GELİN GELME TOYU (GELİN ALMA)
15:30 - 16:00
TUŞO TOYU (BEBEĞİN İLK ADIMI)
16:00 - 17:00
YAREN GECESİ
17:00 - 18:00
ÖDÜL TÖRENİ
HALK ÇARŞISI
10:00 - 18:00
30 KATEGORİDE GELENEKSEL EL SANATI ATÖLYESİ
ATLI OYUNLAR SAHASI
10:00 - 11:00
KÖK BÖRÜ
11:00 - 12:00
ATLI OKÇULUK GÖSTERİSİ
12:00 - 13:00
ATLI CİRİT
13:00 - 14:00
KÖK BÖRÜ
14:00 - 15:00
ATLI OKÇULUK GÖSTERİSİ
15:00 - 16:00
ATLI CİRİT
ATLI BİNİCİLİK ALANI
10:00 - 18:00
YETİŞKİN & ÇOCUKLAR İÇİN AT BİNİCİLİĞİ
OKÇULAR VAKFI ALANI
10:00 - 18:00
OKÇULUK MUHAREBE OYUNU
10:00 - 18:00
OKÇULUK DENEYİMLEME ALANLARI
10:00 - 18:00
YAY - OK - DERİ - HAT ATÖLYELERİ
ÇOCUK OYUNLARI ALANI
10:00 - 18:00
GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI
10:00 - 18:00
ATÖLYE ÇALIŞMALARI (AHŞAP OYUNCAK BÖRK,
MASKE, BASKI, KAŞIK KUKLA)
10:00 - 18:00
GÖLGE OYUNLARI
10:00 - 18:00
KAF DAĞI MASALLARI
GÜREŞ ALANI
10:00 - 11:00
ŞALVAR GÜREŞİ
11:00 - 12:00
KAPIŞMALI ABA GÜREŞİ
12:00 - 13:00
KARAKUCAK GÜREŞİ
13:00 - 14:00
AŞIRTMALI ABA GÜREŞİ
14:00 - 15:00
YAĞLI GÜREŞ
15:00 - 16:00
ŞALVAR GÜREŞİ
16:00 - 17:00
KARAKUCAK GÜREŞİ
NAMAZGAH
12:20
ÖĞLE NAMAZI
16:01
İKİNDİ NAMAZI
19:00
AKŞAM NAMAZI
İKRAM ALANI
12:00 - 14:00
YEMEK İKRAMI
OKÇULUK ALANI
08:00 - 10:00
MENZİL OKÇULUĞU MÜSABAKALARI
12:00 - 16:00
HEDEF OKÇULUK MÜSABAKALARI
KÜLTÜREL ETKİNLİKLER SAHNESİ (AHLAT ŞEHİR STADYUMU)
19:00 - 19:30
MEHTER KONSERİ
(KÜLTÜR BAKANLIĞI MEHTER TOPLULUĞU)
19:30 - 20:00
KAHRAMANLIK DANSLARI (KÜLTÜR BAKANLIĞI
DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU)
20:00 - 22:30
KONSER / MUSTAFA BOZKURT - ÖZGÜN
ELİF BUSE DOĞAN
MALAZGİRT ETKİNLİK PROGRAMI (24 AĞUSTOS)
OBA ALANI
10:00 - 18:00
TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGE'Sİ TEMSİL ÇADIRLARI
10:00 - 18:00
YÖRESEL HALK DANSLARI
10:00 - 18:00
AŞIK OYUNLARI
OKÇULAR VAKFI ALANI
10:00 - 18:00
OKÇULUK MUHAREBE OYUNU
10:00 - 18:00
OKÇULUK DENEYİMLEME ALANLARI
ATLI BİNİCİLİK ALANI
10:00 - 18:00
YETİŞKİN & ÇOCUKLAR İÇİN AT BİNİCİLİĞİ
NAMAZGAH
12:18
ÖĞLE NAMAZI
16:01
İKİNDİ NAMAZI
19:01
AKŞAM NAMAZI
İKRAM ALANI
12:00 - 14:00
YEMEK İKRAMI
ANA SAHNE (MİLLİ PARKLAR ALANI)
19:00 - 19:30
MEHTER KONSERİ
(GAZİANTEP BELEDİYESİ MEHTER TAKIMI)
19:30 - 20:30
URFA SIRA GECESİ
20:30 - 22:00
KONSER / FETTAH CAN
MALAZGİRT ETKİNLİK PROGRAMI (25 AĞUSTOS)
OBA ALANI
10:00 - 18:00
TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGE'Sİ TEMSİL ÇADIRLARI
10:00 - 18:00
YÖRESEL HALK DANSLARI
10:00 - 18:00
AŞIK OYUNLARI
OKÇULAR VAKFI ALANI
10:00 - 18:00
OKÇULUK MUHAREBE OYUNU
10:00 - 18:00
OKÇULUK DENEYİMLEME ALANLARI
ATLI BİNİCİLİK ALANI
10:00 - 18:00
YETİŞKİN & ÇOCUKLAR İÇİN AT BİNİCİLİĞİ
NAMAZGAH
12:18
ÖĞLE NAMAZI
16:00
İKİNDİ NAMAZI
18:59
AKŞAM NAMAZI
İKRAM ALANI
12:00 - 14:00
YEMEK İKRAMI
ANA SAHNE (MİLLİ PARKLAR ALANI)
19:00 - 19:30
MEHTER KONSERİ
(GAZİANTEP BELEDİYESİ MEHTER TAKIMI)
19:30 - 20:30
BALIKESİR BARANA GECESİ
20:30 - 22:00
KONSER / GRUP TİLLO - GRUP DERGAH
MALAZGİRT PROGRAMI (26 AĞUSTOS)
ANA SAHNE (MİLLİ PARKLAR ALANI)
00:13
SELA
00:20 - 02:00
İLAHİ ve KASİDELER
02:00 - 03:00
KAVURMA - PİLAV - AYRAN İKRAMI
03:00 - 03:15
TEHECCÜD NAMAZI
03:15 - 03:45
DİNİ SOHBET
03:45 - 04:00
HATİM DUASI
04:15 - 04:30
SABAH NAMAZI
04:30 - 05:00
TEKKE ÇORBASI / İRMİK HELVASI İKRAMI
CUMHURBAŞKANLIĞI SAHNESİ
11:00 - 11:30
GAZİANTEP HALK OYUNLARI
11:30 - 12:00
MEHTER KONSERİ / KÜLTÜR BAKANLIĞI MEHTER TOPLULUĞU
12:45 - 13:30
ŞEHİTLERİ ANMA PROGRAMI (DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI )
13:30 - 15:30
PROTOKOL KONUŞMALARI VE SN. CUMHURBAŞKANI HİTABI
ANA SAHNE (MİLLİ PARKLAR ALANI)
19:00 - 19:30
GAZİANTEP BLD. MEHTERAN
19:30 - 20:30
SİMAV YAREN GECESİ
20:30 - 22:00
KONSER / İMERA - ZARA
İKRAM ALANI
10:00 - 13:00
KUMANYA VE SU İKRAMI
NAMAZGAH GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
12:18
ÖĞLE NAMAZI
15:59
İKİNDİ NAMAZI
18:58
AKŞAM NAMAZI