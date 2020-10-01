Malazgirt Ziraat Odası Başkanı Kılıç, pancar üreticilerine maske dağıttı - MUŞ

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Kılıç, yaptığı açıklamada, amaçlarının çiftçileri virüs salgınından korumak olduğunu söyledi.Pancarlarını kantara getiren çiftçileri sosyal mesafe konusunda uyardıklarını anlatan Kılıç, şöyle konuştu:

"Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın talimatları doğrultusunda pandemi dönemi boyunca hep sahada kaldık. Bugün de pancar üreticilerimizi ziyaret ettik. Sahadaki çalışmaları inceledik. Tarladan kantara teslim edilene kadar tüm süreci yakından takip ediyoruz. Çiftçilerimizin süreç boyunca karşılaşacağı sorunları gidermeye çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle de çiftçilerimizi yakından takip ediyoruz. Çiftçilerimize yeniden maske dağıttık. Oda olarak her hafta maske dağıtmaya devam edeceğiz. Pandemi dönemi boyunca bizden ve çiftçilerimizden desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Emre Yalçın'a teşekkür ediyorum."

Yarın römorkların arkasına takılması için reflektör dağıtacaklarını bildiren Kılıç, çiftçilere ceza uygulanmamasını amaçladıklarını kaydederek, ilçede pandemiye rağmen günde 3-4 bin ton şeker pancarı teslim eden çiftçilerinin bulunduğunu aktardı.