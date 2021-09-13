Malezya Başbakanı İsmail Sabri muhalefet desteğini kazandı

AA

İsmail Sabri'nin, bugün Enver İbrahim liderliğindeki ana muhalefet bloğu ile iki yıl içinde yapılacak genel seçimler öncesinde yönetimini baltalamaya yönelik herhangi bir girişimi önlemek amacıyla iş birliği anlaşması imzalaması bekleniyor.

Anlaşma, 222 üyeli Mecliste İsmail Sabri'yi destekleyen 114 milletvekiline ek olarak Enver'in bloğundaki 88 milletvekilinin desteğini sağlayacak.

Hükümet ve Enver'in ittifakı, yaptıkları ortak açıklamada, iki partili iş birliğinin "yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla savaşmak ve ekonomiyi canlandırmak için ülkede siyasi istikrarı yeniden sağlayacağını" belirtti.

Yetkililer, yönetimi ve parlamenter reformları güçlendirmeye odaklanacaklarını söyledi.

Öte yandan Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, parlamentodaki açılış konuşmasında, ülkenin sağlık ve ekonomik krizlerini aşmasına yardımcı olmasını beklediği iki partili iş birliğine övgüde bulundu.

Halktan karşılaştıkları mücadeleleri ve değişim taleplerini özetleyen birçok mektup aldığını söyleyen Abdullah, "Halkın özlediği bu olgunluktur. Çok fazla kişi salgından etkilendi ve çok fazla kişi gelir kaynaklarını kaybetti." dedi.

İsmail Yakub, 20 Ağustos'ta, Malezya'da eylülde yapılacak güven oylamasında çoğunluğu sağlayamayacağını öngördüğü için başbakanlıktan istifa eden Muhyiddin Yasin'in yerine atanmıştı.

- İsmail Sabri Yakub kimdir?

Siyasi kariyerine 2004'te Birleşik Malay Ulusal Örgütü (UMNO) partisinden milletvekili seçilerek başlayan İsmail Sabri Yakub, eski Başbakan Necip Rezak döneminde sırasıyla Gençlik ve Spor, İç Ticaret, Tarım, Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakanlığı yaptı. 61 yaşındaki İsmail Sabri, Muhyiddin'in başbakanlığında Savunma Bakanı olarak kabineye girdi ve 7 Temmuz'da Başbakan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

Bakanlığı döneminde uyguladığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının salgınla mücadelede etkili olmasıyla İsmail Sabri'nin adı öne çıktı.

Malay milliyetçiliğini savunan İsmail Sabri, bundan önce ülkedeki Malayların, diğer etnik gruplar karşısında ekonomik üstünlük sağlaması gerektiğine yönelik söylemleri nedeniyle tepki çekmişti.