Malezya Başbakanı parlamentoyu feshetti 0:00 / 0:00

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Başbakan İsmail Sabri, muhalefetten ve partisinden milletvekillerinin çağrılarını görmezden gelerek, kasımda yapılması beklenen erken seçimlerin önünü açmak için Malezya parlamentosunun derhal feshedildiğini duyurdu.

Meclisin feshedilmesinden 60 gün sonra yapılması gereken erken seçimler, muson yağmurları nedeniyle meydana gelecek sellerle yüzleşmeye hazırlanan halktan ve muhalefetten ciddi tepki görmüş ve erken seçimlerin gelecek yıl yapılması talep edilmişti.

Söz konusu açıklamanın, yakın zamanda yapılacağı beklenmesine rağmen hükümetin 7 Ekim Cuma günü 2023 yılı federal bütçesini henüz Meclise getirmesi göz önüne alındığında kamuoyu tarafından yine de sürpriz olarak karşılandı.

Siyasi analistler, Birleşik Malay Ulusal Örgütünün (UMNO), bu yılın başlarından itibaren parti içinde oluşan ivmeyi sürdürmek ve son dönemdeki ekonomik sıkıntıların seçmen tercihlerini olumsuz yönde etkilemesinden kaçınmak için erken seçimler konusunda ısrar ettiğini ifade ediyor.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.