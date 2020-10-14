Malezya Büyükelçisi Kavakcı,

AA

Büyükelçi Kavakcı, Malezya Dışişleri Bakanlığına bağlı Diplomasi ve Dış İlişkiler Enstitüsünde (IDFR) düzenlenen "Türkiye-Malezya İlişkileri" konulu seminerde konuşma yaptı.

İnternet ortamında gerçekleştirilen seminere katılan Kavakcı, Türkiye'nin yükselen ekonomik ve jeopolitik önemi ile Türkiye-Malezya ilişkilerindeki ilerlemelere dair katılımcılara bilgi verdi.

Kavakcı, Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana Türkiye'nin demokratikleşme ve ekonomik kalkınma alanında büyük gelişmeler kaydettiğini vurgulayarak "Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında Türkiye, haklarından mahrum edilmiş güçsüz durumda bir ülke olmaktan çıkıp dünya çapında daha fazla söz sahibi bir ülke haline gelmiştir." dedi.

- "Türkiye, en geniş vicdana sahip ülkedir"

Türkiye'nin insani dış politikadaki başarılarına dikkati çeken Kavakcı, şöyle konuştu:

"Dünyanın en zengin veya en büyük ülkesi değiliz. En geniş coğrafyaya da sahip değiliz, ama Türkiye, şimdiye kadar yaptığı insani yardımlarla en geniş vicdana sahip ülkedir. Geçen yıl dünya genelinde yaptığımız 7,6 milyar dolarlık yardımla dünyanın en cömert ülkesi konumundayız. Söz konusu ihtiyaç sahiplerine yardım olunca dine, kültüre ve ırka bakmaksızın elimizden geleni yapıyor ve bu konuda bizden daha zengin ülkelerden daha fazlasını yapıyoruz. Ayrıca yaklaşık 3,6 milyon mülteci ile dünyada en çok mülteci barındıran ülkeyiz."

Kavakcı, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde de insani dış politikasını gösterdiğini belirterek "Şimdiye kadar 150'nin üzerinde ülkeye Kovid-19 yardımı yaparak bu ülkelerin salgınla mücadelesine destek olduk. Ambulans uçaklarımızla yabancı ülkelerde tedaviye ihtiyaç duyan insanları başka ülkelere taşıdık. Ayrıca Filistin'e Kovid-19 ile mücadele amaçlı 5 milyon dolarlık tıbbi yardımda bulunduk." ifadelerini kullandı.

- "Savunma sanayisinde Malezya ile daha fazla iş birliği umuyoruz"

Türkiye-Malezya ilişkilerinin bugün çok verimli bir boyuta taşındığını belirten Kavakcı, "Türkiye'nin Malezya ile birlikte kurduğu D-8, güçlü ekonomik ilişkilerin başlangıcı noktasında önemli bir yere sahiptir. Bugün bir büyükelçi olarak D-8'de yapılan başlangıcın devamını getirmek benim için büyük bir onurdur." şeklinde konuştu.

Kavakcı, Türkiye'nin Ağustos 2020 sanayi üretim endeksinde OECD ülkelerinde birinci, dünyada ikinci sırada olduğunu hatırlattı.

Savunma sanayisinde Türkiye'nin yerli üretimini büyük oranda yükselttiğini kaydeden Kavakcı, "Savunma sanayisi ürünlerimizde yerlilik ve millilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıkmış bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkiye, beşinci nesil muharip uçağı üretebilecek dünyadaki 4 ülke arasında yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Kavakcı, Türkiye'nin Malezya ile savunma sanayisi alanında gelecek vadeden ortak projeleri olduğuna vurgu yaparak "Savunma sanayisinde Malezya ile daha fazla iş birliği ve ortak çalışmalar yapılmasını umuyoruz. Böylelikle iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırabiliriz." diye konuştu.

- Ortak televizyon kanalı projesi İslamofobiyle mücadele için önemli

Malezya'nın Türkiye'yi Avrupa'ya açılan bir kapı, Türkiye'nin de Malezya'yı Güneydoğu Asya'ya açılan kapı olarak gördüğünü kaydeden Kavakcı, iki ülke insanının birbirini daha yakından tanıması için Kuala Lumpur'daki Türk Büyükelçiliği olarak her türlü yardıma hazır olduklarını belirtti.

Büyükelçi Kavakcı, İslamofobi ile mücadele alanında da Türkiye ve Malezya'nın iş birliğinin kritik önem taşıdığını ifade etti.

Geçen yıl Türkiye, Malezya ve Pakistan hükümetleri arasında varılan ortak televizyon kanalı projesine değinen Kavakcı, "İslamofobiye karşı bu üç ülkenin iş birliği çok önemlidir. Türkiye, teknik imkanlarını ve tecrübesini kullanarak bu projeye elinden gelen her türlü katkıyı sunmaya hazırdır. Halihazırda üç ülkeden yetkililer, televizyon kanalının kurulmasına ilişkin çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürüyor." değerlendirmesinde bulundu.