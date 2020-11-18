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Malezya, Çinli firmayla ortak demir yolu projesinin yüzde 19'unu tamamladı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak döneminde Çinli firma ile imzalanan, maliyeti yüksek bulunarak 2018'de durdurulan ve maliyeti düşürülerek yeniden onaylanan Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesinin inşaatının yüzde 19'u tamamlandı.

Malezya, Çinli firmayla ortak demir yolu projesinin yüzde 19'unu tamamladı
AA

Parlamento oturumunda muhalefetin sorularını cevaplayan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Hasbi Habibullah, ECRL inşaatının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen sürdüğünü kaydederek "Ekim ayına kadar projenin yüzde 19'luk kısmı tamamlanmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı Hasbi, çalışanların güvenliğinin dikkate alınmadığı iddialarını yalanladı ve "İnşaat alanlarında sıkı Kovid-19 tedbirleri uygulanmaktadır. Şimdiye kadar herhangi bir ECRL inşaat alanında salgın merkez üssü görülmedi." şeklinde konuştu.

- Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin Malezya ayağı

Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin Malezya'daki parçası olarak bilinen Doğu Yakası Demir Yolu Bağlantısı (ECRL) projesinin temeli, 2016'da Başbakan Necip Rezak yönetiminde Çinli bir firma ile yapılan anlaşmayla atılmıştı.

Muhalefet partileri, proje anlaşmasının çok yüksek maliyetle yapıldığını öne sürerek hükümeti eleştirmişti.

Mayıs 2018'deki seçimlerin ardından başbakanlığa gelen Mahathir Muhammed, ülkenin dış borçlarını azaltmak amacıyla ECRL'nin inşaatını durdurma kararı almıştı.

Malezya hükümeti, aylar sonra proje masraflarının 16 milyar dolarından 10,7 milyar dolara indirilmesi teklifinde bulunmuştu.

Çinli firmanın Malezya'nın teklifini kabul etmesinin ardından ECRL'nin inşaatı, Temmuz 2019'da yeniden başlamıştı.

688 kilometre uzunluğundaki ECRL projesiyle Malezya Yarımadası'nın doğu ve batı kıyılarının demir yolu hattıyla bağlanması planlanıyor.

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