Malezya'da 204 çalışanının Kovid-19'a yakalandığı aşı merkezi kapatıldı

AA

Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, Şah Alam kentinde aşı merkezi olarak kullanılan IDEAL Kongre Merkezinde 2 çalışanın 10 Temmuz'da Kovid-19 belirtisi göstermesi üzerine merkezdeki bütün çalışanlara toplu test yapıldığını açıkladı.

Hayri, testler sonucunda 204 çalışanda Kovid-19 virüsünün görüldüğünü kaydetti ve aşı merkezinin bir süreliğine kapatıldığını ifade etti.

Günde 300 bin civarında Kovid-19 aşılamasının yapıldığı Malezya'da şimdiye kadar 11 milyon 366 bin 710 kişiye birinci ve ikinci doz aşı uygulandı.

Malezya'da toplam 844 bin 870 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken virüs kaynaklı can kayıplarının sayısı 6 bin 260'a ulaştı.

Ülkede günlük Kovid-19 vakalarında 8 bin ve üstü dolaylarında artış oluyor.