Malezya'da ana sınıfı öğrencileri yüz yüze eğitime başladı

Bugün ülkedeki 1,1 milyon ana sınıfı öğrencisi saat 07.00'de velilerinin eşliğinde okul binalarına giriş yaptı.
Sıkı Kovid-19 tedbirlerinin uygulandığı okul binalarında öğrencilere sosyal mesafe ve maske takma kuralları anlatıldı.
İlk ve orta öğrenim öğrencilerinin yüz yüze eğitimi ise 8 Mart'tan itibaren başlayacak.
Malezya genelinde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 18 Mart 2020'den itibaren yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim programları başlamıştı.
Toplam 300 bin 752 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da şimdiye kadar virüs nedeniyle 1130 kişi yaşamını yitirdi.
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