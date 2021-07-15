Malezya'da bu ay içinde Kovid-19 varyantlarından 76 vaka görüldü

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

AA

Sağlık Bakanlığının açıklamasında 1 ile 13 Temmuz arasında ülke genelinde 27 kişinin Kovid-19'un Delta varyantına yakalandığı belirtilirken, 48 kişide Beta ve 1 kişide Teta varyantı görüldüğü bildirildi.

Teta varyantının yurt dışı kaynaklı olduğunu açıklayan bakanlık, Delta varyantının en çok Sarawak eyaletinde görüldüğünü kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, son günlerde yükselen vaka artışlarının, Kovid-19'un Delta varyantından kaynaklandığını belirtmişti.

Şimdiye kadar 867 bin 567 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı Malezya'da virüs kaynaklı can kayıpları 6 bin 503'e ulaştı.

Ülkede 96 bin 236 kişi aktif Kovid-19 tedavisi görürken 878 kişi yoğun bakımda tutuluyor.

Malezya'da 13 Temmuz'dan bu yana vaka artışları 10 binin üzerinde ilerliyor.