Malezya'da eski Maliye Bakanı Lim'e 2 yeni yolsuzluk suçlaması yöneltildi

AA

Penang Eyalet Sulh Ceza Mahkemesinden yapılan açıklamada, bugünkü duruşmasında eski bakan Lim'in, Penang eyaletinin siyasi liderliğini yaptığı dönemde mülkiyeti kötüye kullanmakla suçlandığı bildirildi.

İddianamede Lim'in, 2015'te ve 2017'de, Penang Yeraltı Tünel Projesi inşaatına yakın iki devlet arazisini eyalet meclisinin onayını almadan kendi tasarrufunu kullanarak özel bir şirkete sattığı öne sürüldü.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Lim, iddialara karşı savunma yapmak için duruşma talebinde bulundu.

Eski bakanın, hakkındaki suçlamalardan hüküm giymesi durumunda en az 5 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılabileceği açıklandı.

Lim Guan Eng, 6 Ağustos'ta Penang Yeraltı Tünel Projesi'ndeki yolsuzluk iddialarına adı karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmış, bir gün sonraki duruşmasında, projenin gelirinden yüzde 10 kar talep etmekle suçlanarak kefaletle serbest bırakılmıştı.

10 Ağustos'ta tekrar mahkemeye çıkan eski maliye bakanı, tünel projesinin ihalesini almak isteyen bir iş adamından 3,3 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 5,9 milyon TL) rüşvet talep ederek görevini kötüye kullanmakla suçlanmıştı. Lim, hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

- Penang Yeraltı Tünel Projesi'de rüşvet iddiaları

Eski Maliye Bakanı Lim Guan Eng'in Penang eyaletinin siyasi liderliğini yaptığı 2016 yılında imzalanan 6,3 milyar Malezya Ringgiti (yaklaşık 11,3 milyar TL) değerindeki Penang Yeraltı Tünel Projesi, rüşvet iddialarından ötürü 30 Haziran'dan bu yana soruşturuluyordu.

Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC),proje sahibi şirketin hükümet teftişinden kaçmak için 2018'de bazı komisyon yetkililerine rüşvet verdiğini iddia etmişti.

Eski bakan Lim'in de makamını kullanarak projeden şahsi kar istediği, MACC'nin iddiaları arasındaydı.

Yapımı 2025 yılında tamamlanması planlanan Penang Yeraltı Tünel Projesi, Malezya'nın ilk ve tek denizaltı tünel geçiş yolu olacak.